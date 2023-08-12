台灣航太產業重生 去年總產值1089億比IDF研製時成長6倍

【文．宋秉忠】

台灣航太產業曾經有過輝煌年代，就是1980年代開始研製IDF經國號戰機時，但隨著經國號停產，大批航太人才被裁，甚至遠走韓國等國協助他國研發新戰機。但隨著蔡政府「國機國造」政策啟動，台灣航太產業出現重生的氣象，去年總產值達1089億元，比IDF研發時成長6倍。

1980年代在時任總統蔣經國主導下，國軍展開建軍史上最大規模的自製武器計劃——「鷹揚計劃」，1988年12月10日第一架「IDF」原型機出廠，1992年進入空軍服役，這段期間參與的協力廠商超過1000家。

但隨著經國號停產，軍方在2001年大舉裁撤中科院及漢翔公司研發人員，其中有1百多人被南韓挖角，包含20餘名研發人員，後續投入T-50金鷹號教練機的測試作業；此外，南韓也曾邀請漢翔的工程人員協助風洞測試及顧問工作，加上T-50與IDF外型相似，因此，T-50被不少軍事迷戲稱為「緯國號」或是「小一號的IDF」。

台灣航太產業重返榮耀，漢翔的國內訂約廠商已從IDF停產時的614家，躍升到現在的近900家。 取自漢翔公司臉書

近年來，在蔡政府推動「國機國造」的影響下，「軍機促進民機，民機又帶動軍機」，漢翔、中研院與國內廠商組成供應鏈，先研發成功「勇鷹號」高教機，帶動航太產業榮景。

而漢翔的國內訂約廠商總數已由IDF停產後的614家，躍升到現在將近900家；去年台灣航太產業總產值達到1089億元，較之IDF研製時期的經濟效益有超過6倍數的增長。

漢翔以研製IDF累積的技術能量直接投入全球第三大商務客機製造商「龐巴迪」的設計製造，並引入14家台灣供應商：10日，漢翔在台中廠區舉行「龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段第1000架交機典禮」，蔡總統親率國安會祕書長顧立雄等人出席並致詞。

漢翔董事長胡開宏提及民國88年IDF停產後，漢翔是如何「帶著一身武藝積極投入民用飛機領域」，憑著研製IDF的技術與經驗，才得以參與龐巴迪Challenger系列客機後機身段的設計與製造。

除了與龐巴迪的合作，漢翔的合作夥伙還有美國的波音、法國的空巴，胡開宏說，每天在世界各地飛行的民用客機，有九成以上都有漢翔和台灣協力廠生產的零組件。

展望疫後快速復甦的航太市場，胡開宏希望政府，在初教機的研製上，持續以政策支持國機國造，如此，漢翔和協力廠才能延續「勇鷹號」高教機建立的量能與人才，為國家發展新式初教機，滿足空軍訓練任務的需求。

胡開宏表示，目前參與勇鷹號研製的國內廠商有252家，還有更多廠商願意投入初教機的研發，更有廠商早已展開先期準備工作。

胡開宏表示，新式初敎機若能延續國機國造的精神，其效益不只於國防，也在於經濟，而漢翔自我期許擴大飛機系統件的開發，除了自製率提升到75%的目標，也希望將台灣航太產業從以往的結構件代工，帶入系統件供應鏈體系，如此一來，才能為台灣發展下一代戰機做好準備。