快訊

加薪了！華航獲利亮眼 全體員工9月調高基本薪資2000元

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融時報：陸網路巨頭搶購值50億美元Nvidia晶片

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸各電商巨頭不斷研發生成式人工智慧，官方也積極極佈局，美國的限禁令多少對大陸仍具「卡脖子」作用。圖為5月在北京舉行的第七屆世界智能大會智能科技展區現場。 華聲在線
大陸各電商巨頭不斷研發生成式人工智慧，官方也積極極佈局，美國的限禁令多少對大陸仍具「卡脖子」作用。圖為5月在北京舉行的第七屆世界智能大會智能科技展區現場。 華聲在線

【文．邢雲】

倫敦《金融時報》報導，包括百度、阿里、騰訊等中國網路巨頭，正爭相訂購半導體大廠輝達（NVIDIA）晶片，這些晶片對建立「生成式人工智慧（AI）」系統至關重要，訂單價值達50億美元。在美國總統拜登下科技新禁令前夕，也顯示中國科技大廠的憂慮。

《金融時報》引述多位知情人士的話指出，大陸網路巨頭如百度、TikTok母公司字節跳動、騰訊、阿里巴巴等公司，至今已向輝達訂購約10萬顆A800 GPU晶片，總值10億美元，預計年內可交貨；若加上巨頭訂購的其他預計2024年交貨的晶片，合計總值已超過50億美元。

美國政府自去年9月開始限制輝達，在未取得許可證情況下，禁止向中國出口包括A100及H100兩款頂級AI晶片。因此才有所謂「降規版」的A800晶片出現。但在美中科技戰越演越烈形勢下，晶片禁令管制將進一步加大力道，導致輝達晶片在中國市場應聲起漲，價格飆到無法無天，據知A800晶片幾乎是一天一個價。

對此，《路透》曾引述輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）提醒華府，從長遠來看，一旦美國實施對中國晶片禁令，「將導致美國企業、永久失去全球最大市場的所有機會，勢必將嚴重衝擊整體經濟與金融發展。」

反晶片禁令觀點，也非是柯蕾絲的個人觀點，輝達執行長黃仁勳5月就曾提出類似觀點，他說，中美晶片對抗會帶給輝達等美商很大束縛，「大陸佔美國科技業至少1/3市場份額，若美國持續限制，導致輝達等美企失去當地市場，對美企來說沒其他備案可選，衍生的傷害會非常嚴重；因為世界沒有另一個中國大陸，其市場無法被取代。」

儘管如此，美國總統拜登10日（周三）簽署一項行政命令，禁止美國在中的電腦晶片等敏感性科技領域進行新投資，並要求對中國其他科技領域投資需向政府通報。該行政命令授權美國財長，禁止或限制美投資三大領域中國實體：半導體和微電子、量子IT技術，及某些AI系統。

大陸電商巨頭搶輝達晶片，如同2年前大陸科技大廠「華為」趕在美「制裁令」生效前，砸錢包機來台載走大量晶片一樣。美國當時對華為的新禁令是，台積電、聯發科等半導體廠商對華為出貨將到2020年9月14日止，因此華為旗下海思趕在禁令前，大手筆包了一架順字號貨運專機來台，趕在出貨期限前搶貨，提高備貨庫存量。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

秘密備忘錄曝川普2020年「冒牌選舉人」策略 想達成2個目標

「我清了M24步槍上灰塵」猶他男發文要「殺死拜登」遭FBI擊斃

拜登簽署對華投資限令 北京：令人失望

路透：拜登9月亞洲行恐跳過東協峰會

相關新聞

陸公布第三批團客出境遊國家 美、日、韓、澳入列 不包括台灣

大陸文旅部今（10）日上午公布第三批大陸旅行社經營公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，名單包括美、日、韓、澳，但不包括台灣。今年5月19日大陸單方恢復旅行社經營台民眾赴陸團體遊業務，但民進黨至今仍拒解除台旅行社經營赴陸團隊遊禁令，陸方或等台有進一步動作再行開放。

美媒排名全球五大轟炸 陸製轟6N唯一量產機型

美國媒體《軍事觀察》選出全球五大轟炸機。排名上量產的機型卻唯獨一家，那就只有中國大陸的轟6N。

避免王毅訪美破局 趙春山：美對賴清德過境會格外低調

副總統賴清德12日將以蔡英文總統特使的身分出訪友邦，預計中途過境美國。美國對賴清德過境的態度，以及中國的反應，成為各界關注的焦點，尤其此時正值中美關係關鍵性的敏感時刻，美國國務院近日才向中國新任外交部長王毅發出訪美邀請，但遲未獲北京回應。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，美方對賴清德的過境，在接待和行程安排上會格外低調，不讓外界產生「外交突破」的印象。

應對中國？印度正探討與法國合作建造6艘核潛艇

據「印度防務新聞」網站報名，印度正與法國探討合作建造6艘核動力攻擊潛艇的可行性。此舉是為了應對中國海軍在印度洋的存在。

拜登簽署行政命令 禁止對中國投資AI等敏感科技3大領域

美國總統拜登（Joe Biden）9日正式簽署行政命令，限制美國企業投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算以及人工智慧（AI）等領域。以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，威脅美國國家安全，並要求在其他科技領域進行投資時，要對政府通報，新規定預計明年生效。美國資深官員強調，這項限制是出於國安考量，而非經濟因素。對此，中國商務部10日發布新聞稿表達嚴重關切。

麻生訪台喊「做好打仗心理準備」 陸批大放厥詞 日：和平解決台灣問題

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎於7日抵台訪問，一席「要有打仗的心理準備」的發言引起熱議。日本內閣官房長官松野博一昨（9日）強調，日本政府希望可以透過對話，和平解決台灣問題，而中國外交部官網則發聲明痛批，日本個別政客執意竄訪台灣並大放厥詞，中方已向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦