金融時報：陸網路巨頭搶購值50億美元Nvidia晶片

【文．邢雲】

倫敦《金融時報》報導，包括百度、阿里、騰訊等中國網路巨頭，正爭相訂購半導體大廠輝達（NVIDIA）晶片，這些晶片對建立「生成式人工智慧（AI）」系統至關重要，訂單價值達50億美元。在美國總統拜登下科技新禁令前夕，也顯示中國科技大廠的憂慮。

《金融時報》引述多位知情人士的話指出，大陸網路巨頭如百度、TikTok母公司字節跳動、騰訊、阿里巴巴等公司，至今已向輝達訂購約10萬顆A800 GPU晶片，總值10億美元，預計年內可交貨；若加上巨頭訂購的其他預計2024年交貨的晶片，合計總值已超過50億美元。

美國政府自去年9月開始限制輝達，在未取得許可證情況下，禁止向中國出口包括A100及H100兩款頂級AI晶片。因此才有所謂「降規版」的A800晶片出現。但在美中科技戰越演越烈形勢下，晶片禁令管制將進一步加大力道，導致輝達晶片在中國市場應聲起漲，價格飆到無法無天，據知A800晶片幾乎是一天一個價。

對此，《路透》曾引述輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）提醒華府，從長遠來看，一旦美國實施對中國晶片禁令，「將導致美國企業、永久失去全球最大市場的所有機會，勢必將嚴重衝擊整體經濟與金融發展。」

反晶片禁令觀點，也非是柯蕾絲的個人觀點，輝達執行長黃仁勳5月就曾提出類似觀點，他說，中美晶片對抗會帶給輝達等美商很大束縛，「大陸佔美國科技業至少1/3市場份額，若美國持續限制，導致輝達等美企失去當地市場，對美企來說沒其他備案可選，衍生的傷害會非常嚴重；因為世界沒有另一個中國大陸，其市場無法被取代。」

儘管如此，美國總統拜登10日（周三）簽署一項行政命令，禁止美國在中的電腦晶片等敏感性科技領域進行新投資，並要求對中國其他科技領域投資需向政府通報。該行政命令授權美國財長，禁止或限制美投資三大領域中國實體：半導體和微電子、量子IT技術，及某些AI系統。

大陸電商巨頭搶輝達晶片，如同2年前大陸科技大廠「華為」趕在美「制裁令」生效前，砸錢包機來台載走大量晶片一樣。美國當時對華為的新禁令是，台積電、聯發科等半導體廠商對華為出貨將到2020年9月14日止，因此華為旗下海思趕在禁令前，大手筆包了一架順字號貨運專機來台，趕在出貨期限前搶貨，提高備貨庫存量。