中國海軍實力 排世界第幾名？

【文．楊俊斌】

美國知名軍事網站發佈2023年全球海軍實力排行榜，中國海軍的實力指數已經達到美國海軍的98.7%，位列第二。

「世界現代軍艦名錄」網站表示，這一排名主要參考與海軍戰鬥力相關的數值，基於一線作戰艦艇數量、服役時間、現代化程度、後勤支持以及攻擊和防禦能力等方面形成了海軍實力指數計算公式，來評估各國海軍力量。隨著綜合國力的提升，中國十年磨一劍，幾乎每年都在重大軍工科技上實現新的突破，甚至在不少領域後來居上。

「30年陸軍，50年空軍，100年海軍」。中美兩國的海軍實力真如上述報告所說的那樣幾乎並駕齊驅嗎？

網站公佈的艦艇數量顯示，美國海軍目前擁有11艘航空母艦、68艘潛艇、22艘巡洋艦、70艘驅逐艦、21艘瀕海戰鬥艦、8艘水雷戰艦艇、10艘近海巡邏艦和33艘大型兩棲艦艇，共計243艘現役作戰艦艇。

中國海軍目前擁有3艘航空母艦、72艘潛艇、48艘驅逐艦、71艘護衛艦、44艘輕型護衛艦、49艘水雷戰艦艇、127艘近海巡邏艦和11艘大型兩棲艦艇，共計425艘主戰艦艇。

中國海軍艦艇比美國多了182艘，這所謂榜單暗藏玄機，該榜單備注，在評估艦艇數量時，將尚未服役的艦艇也一並計算在內。

「這所謂的榜單只是列舉了一些物理數據，但並未詳細闡述對於實戰有重要作用的應用數據。」軍事專家杜文龍說，航空母艦在作戰行動中具備突出的戰略地位，對於這一點，美方在數量上佔據絕對優勢，美國潛艇數量雖然比中國略少，但皆為核潛艇，而中方還有大量的常規動力潛艇。

美國已全部取消護衛艦，而中國目前還有數量龐大的護衛艦存在。杜文龍分析，如果再把海外基地數量、作戰經驗等指標納入考量範圍，上述表單所反映出的數據，與實際作戰能力之間存在著較大的差距。

軍事專家張軍社指出，衡量一國的海軍實力，噸位數也是一個非常重要的指標，它與艦艇搭載的武器裝備直接掛鈎。美國11艘航母皆為10萬噸級，而中國現役的兩艘航母僅為五、六萬噸，雖也位居世界前列，但與美方之間確有差距。

該網站稱，美國海軍為了追上「全球競爭對手」中國的造艦速度，正計劃在未來10年建造多達65艘艦艇，其中包括驅逐艦、航母、核潛艇以及兩棲艦艇。

中、美兩國海軍實力有何差距，美方心中有數。上月末，美國參議院剛批准2024財年國防預算草案，金額佔美國2024年GDP的3.2%，是和平年代佔比最高的一年。在8860億美元的國防預算中，撥給美國國防部的預算佔到了8420億美元。美國國防部公佈的《2024財年國防預算申請概要》顯示，2024財年軍費將重點投向加快武器裝備升級換代和投資新興關鍵技術等方面。

大陸方面造艦速度驚人，2021年4月23日，海南艦作為大陸自主研制的新型兩棲攻擊艦首艦，正式入列解放軍海軍；廣西艦、安徽艦先後亮相，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役；今年4月，最新的一艘055萬噸大驅咸陽艦解纜起航，這距離首艘055型驅逐艦南昌艦正式入列中共海軍，僅過去了三年多。

據統計，2022年人民海軍新服役艦艇總排水量達12萬噸，僅從噸位來看，相當於法國海軍總噸位的三分之一。