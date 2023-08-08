義大利F-35首次現身日本 美媒嗆演練針對中共

【文．楊俊斌】

義大利空軍於4日首次向日本石川縣航空自衛隊小松基地部署F-35隱形戰機，這些F-35將與日本自衛隊的F-15重型戰鬥機進行聯合演習。美國《軍事觀察》雜誌指出，義大利此舉是歐洲國家「為與中國對抗」而在東亞不斷增強軍事存在的一部分。

據共同社報導，日本航空自衛隊發佈消息表示，義大利空軍將於8月2日至10日在石川縣小松基地與日本航空自衛隊舉行聯合訓練；義大利空軍將派出由空中加油機和預警機伴隨的4架F-35A隱形戰機，參訓兵力約160人。

日本航空自衛隊則將出動4架F-15戰鬥機和1架KC-767加油機。除義大利之外，澳洲也派出戰機前往小松基地與日本自衛隊戰機展開聯合訓練，而法國空軍兩架「飆風」戰機前往新田原基地與三架日本F-15展開聯合訓練。共同社表示，訓練目的是強化日本與歐洲國家之間的軍事合作。

義大利一共訂購了85架F-35戰鬥機，已經接收20架，日本一共訂購147架F-35，已經接收17架。義大利國內的經濟狀況不穩定，能否履行85架F-35戰機的訂單仍然存在變數。

日本雖然是僅次於美國的第二大F-35用戶，但並不是F-35項目成員之一，日本接收F-35的速度較慢，在使用經驗上較為欠缺。

《軍事觀察》指出，中國的殲-20是除了F-35之外唯一一種正在以「中隊」規模大量生產和交付的第五代戰機。

殲-20的設計專注於防禦性空中作戰，與F-35相比，殲-20是一種體型更大、航程更遠的雙發戰鬥機。美國將在2023年交付110架F-35戰鬥機，在2024年將交付數量提升至150架。

殲-20雖然在產量上與F-35旗鼓相當，但全新生產的殲-20全部交付中國空軍，而F-35則要分配給多達19個用戶。

對比殲-20與F-35的數量，《軍事觀察》報導，除了義大利，英國也將向亞太部署搭載F-35B戰鬥機的「伊麗莎白女王」號航母。

德國也已經在2022年初訂購F-35戰鬥機，在訂購F-35數月後，德國向澳洲派出「颱風」戰機展開「快速太平洋-2022」演習，此舉堪稱「史無前例」。

德國戰機還與日本自衛隊進行聯合訓練。《軍事觀察》報導，德國駐日本大使館表示，未來將會增加在日本的軍事存在，德國在2026年接收F-35戰機後，很可能將其部署到日本。

在對比殲-20與F-35的數量後，《軍事觀察》提到，除了義大利，英國也將向亞太部署搭載F-35B戰鬥機的「伊麗莎白女王」號航母。德國戰機還與日本自衛隊進行聯合訓練。

《軍事觀察》報導，德國駐日本大使館表示，未來將會增加在日本的軍事存在，德國在2026年接收F-35戰機後，很可能將其部署到日本。

義大利等國的這一系列軍事動作，是為一場「西方陣營與中國之間的空中戰役」做準備。《軍事觀察》表示，德國與日本進行的空中聯合訓練，意味著「日本和德國這兩個前軸心國在為與中國發生衝突的可能性做準備」。

F-35現在存在大量的缺陷和可靠性問題，但作為西方世界唯一仍在生產的第五代戰機，正逐漸取代歐洲國家的上一代戰機，未來歐洲國家部署到東亞的F-35會繼續增加。