快訊

郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

靜宜女大生為愛赴緬甸傳「升詐團小主管」 親近同學吐真相

義大利F-35首次現身日本 美媒嗆演練針對中共

聯合新聞網／ 獨家報導
義大利首度派遣F-35A戰機赴日本聯演。圖為義大利的F-35B。 取自義大利空軍
義大利首度派遣F-35A戰機赴日本聯演。圖為義大利的F-35B。 取自義大利空軍

【文．楊俊斌】

義大利空軍於4日首次向日本石川縣航空自衛隊小松基地部署F-35隱形戰機，這些F-35將與日本自衛隊的F-15重型戰鬥機進行聯合演習。美國《軍事觀察》雜誌指出，義大利此舉是歐洲國家「為與中國對抗」而在東亞不斷增強軍事存在的一部分。

據共同社報導，日本航空自衛隊發佈消息表示，義大利空軍將於8月2日至10日在石川縣小松基地與日本航空自衛隊舉行聯合訓練；義大利空軍將派出由空中加油機和預警機伴隨的4架F-35A隱形戰機，參訓兵力約160人。

日本航空自衛隊則將出動4架F-15戰鬥機和1架KC-767加油機。除義大利之外，澳洲也派出戰機前往小松基地與日本自衛隊戰機展開聯合訓練，而法國空軍兩架「飆風」戰機前往新田原基地與三架日本F-15展開聯合訓練。共同社表示，訓練目的是強化日本與歐洲國家之間的軍事合作。

義大利一共訂購了85架F-35戰鬥機，已經接收20架，日本一共訂購147架F-35，已經接收17架。義大利國內的經濟狀況不穩定，能否履行85架F-35戰機的訂單仍然存在變數。

日本雖然是僅次於美國的第二大F-35用戶，但並不是F-35項目成員之一，日本接收F-35的速度較慢，在使用經驗上較為欠缺。

《軍事觀察》指出，中國的殲-20是除了F-35之外唯一一種正在以「中隊」規模大量生產和交付的第五代戰機。

殲-20的設計專注於防禦性空中作戰，與F-35相比，殲-20是一種體型更大、航程更遠的雙發戰鬥機。美國將在2023年交付110架F-35戰鬥機，在2024年將交付數量提升至150架。

殲-20雖然在產量上與F-35旗鼓相當，但全新生產的殲-20全部交付中國空軍，而F-35則要分配給多達19個用戶。

對比殲-20與F-35的數量，《軍事觀察》報導，除了義大利，英國也將向亞太部署搭載F-35B戰鬥機的「伊麗莎白女王」號航母。

德國也已經在2022年初訂購F-35戰鬥機，在訂購F-35數月後，德國向澳洲派出「颱風」戰機展開「快速太平洋-2022」演習，此舉堪稱「史無前例」。

德國戰機還與日本自衛隊進行聯合訓練。《軍事觀察》報導，德國駐日本大使館表示，未來將會增加在日本的軍事存在，德國在2026年接收F-35戰機後，很可能將其部署到日本。

在對比殲-20與F-35的數量後，《軍事觀察》提到，除了義大利，英國也將向亞太部署搭載F-35B戰鬥機的「伊麗莎白女王」號航母。德國戰機還與日本自衛隊進行聯合訓練。

《軍事觀察》報導，德國駐日本大使館表示，未來將會增加在日本的軍事存在，德國在2026年接收F-35戰機後，很可能將其部署到日本。

義大利等國的這一系列軍事動作，是為一場「西方陣營與中國之間的空中戰役」做準備。《軍事觀察》表示，德國與日本進行的空中聯合訓練，意味著「日本和德國這兩個前軸心國在為與中國發生衝突的可能性做準備」。

F-35現在存在大量的缺陷和可靠性問題，但作為西方世界唯一仍在生產的第五代戰機，正逐漸取代歐洲國家的上一代戰機，未來歐洲國家部署到東亞的F-35會繼續增加。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

籲反制戰爭 麻生太郎：讓對手明白會不惜動武保護台海

被剃髮、打斷手腳！德國人妻遭狠夫囚禁12年 偷手機報警終獲救

台灣年輕人月薪3萬卻很敢花、頻出國？網友點關鍵：以為不玩就買得起房嗎

中國駭客滲入日本國防網路竊取情資 恐危及美日情報共享機制

相關新聞

義大利F-35首次現身日本 美媒嗆演練針對中共

義大利空軍於4日首次向日本石川縣航空自衛隊小松基地部署F-35隱形戰機，這些F-35將與日本自衛隊的F-15重型戰鬥機進行聯合演習。美國《軍事觀察》雜誌指出，義大利此舉是歐洲國家「為與中國對抗」而在東亞不斷增強軍事存在的一部分。

教宗方濟各：在規範下 教會向包括LGBT的所有人開放

葡萄牙之行期間不斷向年輕人強調天主教會將對所有人開放後，教宗方濟各今（8日）重申，開放的對象包括LGBTT（同性戀、雙性戀、跨性別人士）群體，但必須遵循教會的規範，教會有責任在規範框架內，陪伴他們走上個人的靈性之路。方濟各表示，教會為每個人提供空間，「包括那些犯錯誤、跌倒或掙扎的人」。

時速650公里 廣深港規畫4個磁浮列車方案

據陸媒報導，廣深港正謀劃設計時速650公里磁浮線路，共4個方案，如方案通過，將成為粵港澳大灣區交通特色，也將成為繼上海浦東第一條商用磁浮鐵路後，大陸再建的第二條磁浮線。

美國華裔學者返鄉潮 分子生物學專家管坤良返陸任教

8月7日浙江杭州「西湖大學」官網，張貼一則新聞「管坤良教授全職加入西湖大學」，震驚學界中人。管坤良在美任教30餘年，原為加州大學聖地牙哥分校「傑出教授」，是國際知名生化和細胞生物學家，如今受聘西湖大學分子細胞生物學講席教授。這是繼去年辭去普林斯頓大學教職的顏寧之後，再一位著名科學家離美返陸。

大陸「以藥補醫」傳統是腐敗的溫床

大陸人口14億，公民營醫院3.6萬家，全國執業醫師200萬人，一個醫生要服務700人以上，加上城鄉資源不均、公費醫療轉軌不易，因此「醫改」至今數十年仍難去除惡習，「看病難」、「醫病衝突」、「收回扣」仍是醫藥體系通病，很難「藥到病除」。

離岸流奪命張震嶽揪心發聲 消防局曝自救法

歌手張震嶽昨(7)日在翡翠灣海水浴場目擊李姓男子溺水，當男子被熱心的許姓民眾救上岸時，患者已無呼吸、心跳，張震嶽聞訊也上前接手進行CPR，經搶救後仍不治。事後，張震嶽也透過IG發聲回應了，而新北市政府消防局第六大隊萬里消防分隊則表示民眾如遇離岸流，切莫驚慌方可自救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦