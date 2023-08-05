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大陸調查台灣貿易壁壘 恐阻礙台灣加入CPTPP

聯合新聞網／ 獨家報導
長期研究兩岸經貿的政大經濟系教授林祖嘉(右)說，大陸對台貿易壁壘調查恐成台加入CPTPP的阻礙。圖為多年前林祖嘉（右）接受中廣主持人趙守博專訪。 摘自林祖嘉臉書
長期研究兩岸經貿的政大經濟系教授林祖嘉(右)說，大陸對台貿易壁壘調查恐成台加入CPTPP的阻礙。圖為多年前林祖嘉（右）接受中廣主持人趙守博專訪。 摘自林祖嘉臉書

【文．陸懷恩】

國民黨大陸事務部主任、政大經濟系教授林祖嘉4日在「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇」表示，大陸對台灣提出的2455項貿易壁壘調查，會是台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的關鍵問題與障礙。

兩岸圓桌論壇協會4日上午在台大校友會館，舉辦「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇」，並發表相關民調。林祖嘉指出，「在兩岸經貿上，大陸影響遠遠超過美國」，大陸對台灣經濟影響層面很大，台灣對陸貿易總量佔台灣總量約30%，而美國僅佔14%，但過去一段時間，大陸對台經貿態度已有許多轉變。

林祖嘉表示，農產品如鳳梨釋迦、石斑魚等產品出口限制，還有台企在陸註冊登記限制等；另方面，今年大陸對台提出2455項產品出口壁壘調查，第一階段會在10月中結束，該調查可延長到明年1月12日，剛好是大選前一天；萬一選出的人選不是陸方所喜，陸方可能採取反制，甚至停止「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單等。

今年4月12日大陸商務部發布對台貿易壁壘調查，圖為商務部官網上的公告。 摘自林祖嘉臉書摘自大陸商務部官網
今年4月12日大陸商務部發布對台貿易壁壘調查，圖為商務部官網上的公告。 摘自林祖嘉臉書摘自大陸商務部官網

對台灣近年期待加入的CPTPP，林祖嘉認為，按CPTPP相關規定，有貿易障礙的國家不應考慮加入，外界可能覺得是針對大陸對澳洲礦產的貿易制裁，但其實大陸對台提出2455項產品貿易障礙調查，也意味台灣這2000多項產品對大陸不開放，可說違反世貿組織（WTO）規則，這對台灣加入CPTPP會有問題。

大陸商務部今年4月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，涉及2455項商品。商務部表明，調查應在10月12日前結束，或最晚可延長至2024年1月12日，正好是大選前一天，外界認為這時間點的政治意味很厚濃。

論壇發布相關民調指出，在發展與中美之間關係問題上，16.5%民眾認為發展與大陸關係重要，34%認為發展與美關係重要，38.8%認為兩者一樣重要；明年總統大選後，對於中、美對台灣影響上，29.4%認為大陸對台灣影響大，27.5%認為美國影響大，29.2%認為兩者影響一樣大。

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