議題王柯文哲攻佔各大版面 總統聲量維持第一

【文．楊雪妍】

昨(27)日網友討論度最高的議題，居然前4名都與柯文哲有關，討論的議題分別為民調、「前瞻」、曝日政要稱「台不可能加 CPTPP」、還債議題，根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，7/27到7/28的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升到第一名，聲量是25,822，第二名是侯友宜，聲量是12,491，第三名是賴清德，聲量是12,203。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是TVBS 新聞FB在討論「TVBS總統民調／賴清德第一、柯文哲緊咬僅差1% 侯友宜小幅回升」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2911筆，網友表示「我的朋友”柯老大加油！」、「支持賴清德凍蒜」、「支持侯友誼」，由此可知藍綠白都各有支持者。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是ETtoday新聞雲的FB在討論「總統大選一面倒押賴清德 賭頭嚇得提早封盤！」，網友表示「檢調該動起來了，不能讓賭盤影響大選」，第三名的侯友宜引發討論則在5名之外。