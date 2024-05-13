快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

中國海警頻擾金門海域 520前施壓意味濃

中央社／ 台北13日電

中國海警船增加干擾金門海域頻率，學者認為，這是北京在5月20日新政府上任前，對於台灣的施壓表態，試圖透過這樣的方式，取得多一點兩岸關係的籌碼。

中國央視轄下新媒體「玉淵譚天」微信公眾號昨天發布「台灣海峽，這個趨勢值得注意」一文，內容直指中國海警船5月在金門海域巡查頻率明顯增加，以「護漁民」名義，「金門模式」未來也可適用於馬祖、澎湖，甚至是整個台灣海峽。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天對中央社表示，從去年台灣總統大選競選期間到選舉結束，觀察到北京有不少動作，不管是跨越海峽中線軍事作為或是近來增加中國海警船在金門海域出現頻率，顯然都是為了對台灣施加壓力。

莊嘉穎指出，北京一直將台灣塑造為「麻煩製造者」，增加海警船干擾金門海域的作為，有點類似彼時總統陳水扁任內對台操作方式，一再地施壓、逼急台灣，讓台灣在急中出錯，被貼上造成台海不穩定的標籤，最近施壓作為有點往這方向走的味道。

莊嘉穎提到，北京在5月20日總統就職日前夕加大施壓，推估其在總統就職日後也不會鬆手，不管總統當選人賴清德釋出多少善意，對於北京來說一定是不夠的，只會透過繼續施壓要求更多。

成功大學政治學系教授王宏仁表示，中國海警船出沒金門海域頻率拉高，顯然是在5月20日總統就職日前對台灣社會的施壓，試圖增加多一點在兩岸關係上的談判籌碼，這樣的干擾作法，可達到表態目的，又不會有立即性的危險或傷害。

王宏仁認為，由於中國對於台灣有所意圖，對台施壓作為將會一直持續下去，只是頻率高低、次數多寡等控制權抓在北京手上。

北京 台灣海峽 金門

延伸閱讀

國情報告總統回答方式...民進黨團不退讓 將在這日續協商

520總統就職撞期市政總質詢 張善政親向3議員溝通請假

520總統就職 陳建仁盼朝野同讓全世界見識台灣民主

【即時短評】返鄉路何時才能不再艱難 金門人追求交通平權

相關新聞

我國軍研製「反艦武器」 陸專家酸：沒有機會用

為應對中共解放軍大型艦艇，台灣中科院已啟動「快奇專案」，研製攻擊型無人快艇。國軍稱，這些無人艇「未來將成為瀕海作戰、反制...

陳永康推動國家安全戰略立法 朱立倫：以國家利益為最高目標

國民黨主席朱立倫今天上午在黨智庫國家政策基金會，舉行由立委陳永康提出的「國家安全戰略法」草案發布記者會。朱立倫強調，國民...

520就職典禮軍機半兵力預演 因天候影響部分取消

總統、副總統520就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，上午6時至7時30分間首次進行預演，採半兵...

AI武器未來／美空軍部長親自驗證AI戰機 無人為操控展現多樣纏鬥能力

美國空軍部部長肯達爾（Frank Kendall）今（2024）年5月親身體驗戰機透過AI操縱的飛行能力後，他表示，幾十年來人們想像戰機自主空中戰鬥的可能，現實中，這始終是個遙遠的夢想，但是2023年，X-62A測試機跨過了戰鬥飛行當中最重要的障礙。

「卡科班晉升」 傳蔡侍衛長掌特勤

蔡政府任內最後一位侍衛長李慶然中將，將隨同蔡總統於五二○卸任。消息指出，飛官出身的李慶然，將不會比照以往侍衛長調回軍中，...

傳總統府侍衛長李慶然調特勤中心 賴政府「換血」意味濃？

蔡英文總統即將任滿，現任侍衛長李慶然中將循慣例一併卸任。消息人士指出，空軍飛官出身的李慶然，並不會比照以往的侍衛長，調回部隊發展，而將轉任特勤中心副指揮官。這也代表，過去都由特勤中心內升，或由憲兵轉任的特勤中心「掌門人」，繼現任李榮華之後，連續二度出現「非科班」人選。而搭配先前曝光，總統府侍衛室各級主管大量引入警方人馬，似乎進一步證明，賴政府「整頓」維安特勤的用意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。