影／太平島登島宣示主權慰勞官兵 江啟臣：本來就是該做的事

立法院副院長江啟臣今天在台中考察建設案時表示，太平島其他單位都登島視察過，甚至總統也去過，過去幾年太平島有建設，港口擴建，立法院編10幾億經費，總算今年初完工，但遺憾，總統沒辦法參加落成啟用，他說立法院代表人民，不論是宣示主權、慰勞官兵，視察防護和建設，這本來就是該做的。

藍白立委將登太平島宣示主權，江啟臣今天說，不要分朝野藍線，時間和方式都遵照國防部安排，國防部提出可以的時間，和國防委員會協調，大家協調適當時間，大家可以配合好，他說這樣的考察和登島本來都有意義，而且國防部從民國100年以來，都辦理南沙研習營，包括登太平島，意義在教導師生了解南海，宣示主權，慰勞官兵，過去這些活動都很成功，今年國防部也照舊辦，今年4月到7月，當鼓勵師生登太平島宣示主權時，不知有什麼理由，國防部議員考察被質疑。

江啟臣和台中市多位立委今天考察交通建設，他說今天會勘，包括水湳轉運中心交通工程，最好能一勞永逸，連結國道部分，希望設想周到，下周將通車的台74號連結國道一號，感謝中央和地方共同努力，總算要完工，完工前，今天會勘看是否準備充分，視察督導，不要為了搶快犧牲品質，犧牲未來民眾的方便，希望是正式通車，不是測試通車，

江啟臣表示，去年國道四號連豐潭段通車後，他接到很多民眾反應和抱怨問題，有前車之鑑，這次提前視察避免，另外，國道一號拓寬案后里到大雅，8年前他提出后里到彰化高架，當時同步提出，五楊高架延伸到新竹，他提后里到彰化高架，這段有10個交流道，應該要分流，交通部只採拓寬方案，他說既已決定做要好好做，160多億元工程，進度要多追蹤，目前在行政院還未拍板定案，速度已落後五楊高架延伸到新竹，不希望有差別待遇，不應有分別。