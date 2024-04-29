台灣譴責中國片面實施航線影響飛安 印尼媒體關注

駐印尼台北經濟貿易代表處日前發布新聞稿指出，台灣嚴厲譴責中國未經雙邊協商，片面實施W122及W123相關航線，影響區域飛航安全及台海和平穩定。獲逾30家印尼媒體刊登，顯見印尼對該事件的重視。

駐印尼代表處27日向印尼媒體發布新聞稿指出，中國民航局1月30日片面取消兩岸於2015年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，更於4月18日片面宣布啟動W122及W123由西向東每日6航班之航線，「此舉不僅嚴重違反『國際民航組織』（ICAO）相關規定，也嚴重影響亞太區域飛航安全及台海和平穩定，破壞台海現狀及互信基礎」。

新聞稿提及，「我政府嚴厲譴責中國此等不負責任作法，呼籲印尼及國際社會共同促請中國就該案立即與我國進行協商。」

「我方再度強調，根據ICAO『飛航服務規劃手冊』第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變應與所有相鄰飛航情報區協調。W122航路與馬祖終端空域相鄰，W123航路則更貼近金門終端空域，最接近處僅間隔1.1浬，中方事前未曾與我方民航局協商，即逕行宣布改變相關飛航網絡，將大幅提高飛安風險。中方行徑嚴重違反ICAO規定，更凸顯中國不負責任的威權本質。」

「印尼媒體報」（Media Indonesia）、新聞網站Okezone、SINDOnews等逾30家印尼媒體，從27日至今先後發布相關新聞，顯見印尼社會對中國未經與台灣協商，片面實施W122及W123相關航線恐影響飛安的重視。

駐印尼代表處表示，台灣與印尼各項合作及交流關係密切，目前印尼約有40萬名公民在台灣生活、就學及就業，台海和平穩定攸關印尼重大經貿利益及保僑護僑工作。

駐印尼代表處強調，「中國片面宣布變更及啟用航線違反ICAO規定，影響所有行經此區域之人員及航空器之飛航安全，並將嚴重破壞台海及區域和平穩定」。呼籲印尼產官學研及媒體各界應予正視，共同敦促中國與我國協商，以管控可能之飛航風險。