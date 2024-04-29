快訊

藍白立委要求監院調查涉輔選案 陳菊：遺憾與憂心

大陸海警今再於金門海域執法巡查 公布喊話我方海巡艇42秒影片

台灣譴責中國片面實施航線影響飛安 印尼媒體關注

中央社／ 雅加達29日專電
M503及其銜接航線。 圖／陸委會提供
M503及其銜接航線。 圖／陸委會提供

印尼台北經濟貿易代表處日前發布新聞稿指出，台灣嚴厲譴責中國未經雙邊協商，片面實施W122及W123相關航線，影響區域飛航安全及台海和平穩定。獲逾30家印尼媒體刊登，顯見印尼對該事件的重視。

駐印尼代表處27日向印尼媒體發布新聞稿指出，中國民航局1月30日片面取消兩岸於2015年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，更於4月18日片面宣布啟動W122及W123由西向東每日6航班之航線，「此舉不僅嚴重違反『國際民航組織』（ICAO）相關規定，也嚴重影響亞太區域飛航安全及台海和平穩定，破壞台海現狀及互信基礎」。

新聞稿提及，「我政府嚴厲譴責中國此等不負責任作法，呼籲印尼及國際社會共同促請中國就該案立即與我國進行協商。」

「我方再度強調，根據ICAO『飛航服務規劃手冊』第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變應與所有相鄰飛航情報區協調。W122航路與馬祖終端空域相鄰，W123航路則更貼近金門終端空域，最接近處僅間隔1.1浬，中方事前未曾與我方民航局協商，即逕行宣布改變相關飛航網絡，將大幅提高飛安風險。中方行徑嚴重違反ICAO規定，更凸顯中國不負責任的威權本質。」

「印尼媒體報」（Media Indonesia）、新聞網站Okezone、SINDOnews等逾30家印尼媒體，從27日至今先後發布相關新聞，顯見印尼社會對中國未經與台灣協商，片面實施W122及W123相關航線恐影響飛安的重視。

駐印尼代表處表示，台灣與印尼各項合作及交流關係密切，目前印尼約有40萬名公民在台灣生活、就學及就業，台海和平穩定攸關印尼重大經貿利益及保僑護僑工作。

駐印尼代表處強調，「中國片面宣布變更及啟用航線違反ICAO規定，影響所有行經此區域之人員及航空器之飛航安全，並將嚴重破壞台海及區域和平穩定」。呼籲印尼產官學研及媒體各界應予正視，共同敦促中國與我國協商，以管控可能之飛航風險。

ICAO M503 印尼 台海 航線 飛安

延伸閱讀

大陸今啟用M503航路 我民航局抗議：大增金馬飛安風險

聽取國安簡報 賴清德盼延續蔡總統致力穩定台海

相關新聞

台灣譴責中國片面實施航線影響飛安 印尼媒體關注

駐印尼台北經濟貿易代表處日前發布新聞稿指出，台灣嚴厲譴責中國未經雙邊協商，片面實施W122及W123相關航線，影響區域飛...

恢復1年制義務役男第1梯 僅2人因病住院無法支領專業加給

國軍今年啟動恢復1年制義務役徵集，第一梯2226梯655人中，陸軍司令部表示，全梯僅2人不合格，無法支領專業加給。

國民黨員綠朝為官 馮世寬：刁難我OK不能刁難國軍

退輔會主委馮世寬今天到立法院外交國防委員會，提出「服務照顧及相關救補助精進作為」報告，由於可能是任內最後一次到立法院備詢，備受媒體關注。對於蔡政府八年政務官生涯，他說，身為國民黨員，卻到民進黨團隊當部長，老百姓都覺得很奇怪，他不是完人，被刁難沒關係，但絕不能接受國軍被刁難。

共機迫近北部空海域 國軍強化淡水河基地整建部署曝光

Google Earth圖資更新，呈現天弓三型飛彈系統進駐淡水新市鎮營區，與陸軍6軍團擴建關渡指揮部淡海營區的現況，顯示...

汰除官兵拍成人片 退役海龍蛙兵怒向NCC陳情抗議

海龍蛙兵退役人員協會不滿因拍攝販售性愛片遭汰除的前海龍蛙兵士官「壹柒柒」，將於SWAG「出道」拍攝性愛片，並且媒體紛紛以...

中共海軍75周年沒海上閱兵卻罕邀台媒採訪 是想呈現哪些故事

中共海軍建軍75周年，但今年未循例舉辦海上閱兵，反而罕見邀請台灣媒體參加艦艇開放、潛艇學院活動，還可採訪共軍主辦第19屆西太平洋海軍論壇，讓台灣民眾不必透過外媒，即可觀察中共軍事設施與國際軍事會議的契機。到底中共想透過台灣媒體呈現哪些故事？這個難得能直接與共軍將領對話的機會，又給了兩岸關係什麼樣的啟示？以下就跟著聯合報記者廖士鋒一探究竟。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。