陸啟用M503銜接航線 我民航局籲速協商

大陸民航局昨宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線由西向東運行；大陸國台辦隨後指出，這對兩岸同胞都有利。行政院長陳建仁表示，中國片面改變航線，破壞二○一五年以來關於航線的共識，也造成區域不穩定的狀況，予以嚴重的譴責，希望中國能夠收回，大家都能遵守區域和平應扮演的重要角色。

大陸民航局官網昨清晨發布這項消息，並提到五月十六日「福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整」。大陸民航局強調，今年民航已由恢復發展轉向增量提質階段，此次優化福建地區空域、調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨後發聲明表示，此次啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，「是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利」。

朱鳳蓮強調，M503航線位於上海飛行情報區內，「設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作」。M503航線取消飛行偏置以來，「總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來」。

我國民航局昨為此表達嚴正抗議，強調此航路貼近我馬祖及金門終端空域，雙方空域間隔甚小，如遇有天候不良或航機飛行操作異常時，將大幅升高飛安風險，要求盡速協商。

民航局指出，W122航路緊鄰我馬祖終端空域邊界南緣，相距約二點八浬，W123航路更貼近我金門終端空域，最近處僅間隔一點一浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險；現航路進一步雙向使用，將導致區域航情及飛航管制作業複雜度增加，大幅升高飛安風險。

民航局表示，已要求所屬航管單位務必掌握相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向陸方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施，以確保台北飛航情報區及金門、馬祖航路民用航空器運作安全。

國防部發言人孫立方表示，W122與W123鄰近馬祖及金門的我方管制空域，安全隔離不足，有潛在飛安風險。國軍將運用聯合情監偵手段，即時掌握周邊空情，適切應處突發狀況。