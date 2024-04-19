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潛艦國造信件疑外洩 國防部：屬商業信函非機密

中央社／ 台北19日電

媒體今天報導，國安會諮詢委員、潛艦國造專案召集人黃曙光署名的機密信函遭到外洩，信中提及海鯤軍艦的潛望鏡恐無法如期交貨。國防部表示，該信件屬商業信函、非屬機密，且廠商收信後已依約加速產製。

網路媒體「菱傳媒」今天報導，一封潛艦國造專案辦公室的內部機密信函疑遭到外洩，信件由黃曙光署名，內容是向承攬國造潛艦海鯤艦光電桅桿系統的美商L3 Harris公司副總裁，提及海鯤艦潛望鏡無法依約如期交貨，將導致無法海鯤艦無法如期測試。

國防部對此回應，該信件屬商業信函，要求外商儘速交貨，內容未涉及規格參數，非屬機密範疇。

國防部進一步指出，廠商收悉信件後，已依要求加速產製，交貨期程可滿足全案進度。

黃曙光日前已向總統蔡英文請辭潛艦國造召集人職務，並於16日發布聲明指出，請辭是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。

國防部 海鯤 潛艦

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