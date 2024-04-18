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航特部直升機夜間實彈射擊 成功命中海上靶船

中央社／ 台北18日電

為強化戰力，陸軍近日實施精準飛彈射擊訓練，軍聞社報導，除了實彈射擊雷霆2000多管火箭外，AH-64E、AH-1W等攻擊直升機亦藉由「神鷹操演」於夜間實彈射擊，並成功命中海上靶船，凸顯夜間戰力。

軍事新聞通訊社上午報導，為驗證部隊訓練成效，陸軍113年精準飛彈射擊訓練，日前於屏東滿州地區展開，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行任務。

軍聞社提到，在「雷霆操演」方面，陸軍43砲指部、58砲指部以「雷霆2000多管火箭」進行實彈射擊，由砲訓部派遣教官，從彈藥掛載、車隊機動、車隊放列、射擊程序，全程對部隊進行測考，檢核官兵操作程序是否確實，藉由模擬實戰化場景推演，提升砲兵部隊作戰能力。

「神鷹操演」部分，則由陸軍航特部派遣AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機，於清晨時分掛載武器後，依令起飛至射擊海域，進行「空對空」、「空對海」實彈射擊；過程中，飛行員必須穩定追瞄目標，自行判定是否許可射擊，藉此考驗飛行時的臨場反應。

軍聞社提到，夜間射擊由直升機夜間編隊飛行，抵達射擊海域後分別射擊「響尾蛇飛彈」、「地獄火飛彈」，飛彈火焰照亮夜空，命中照明彈及海上靶船，隨即由長機命令僚機施放熱焰彈脫離戰場，有效訓練飛行員通信能力與團隊默契，亦凸顯陸航直升機夜間戰力。

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