邱國正：國造潛艦便宜行事 易生弊端

國防部長邱國正今天到立院外交國防委員會報告國造潛艦進度。不過在機密報告當中，多位立委表示，軍方提供的資訊，往往都在媒體上已經刊載過。在野黨立委也對潛艦小組召集人、國安會諮委黃曙光前一天放出「身心俱疲」請辭的動作提出質疑。邱國正則回答，肯定尊敬黃曙光做人做事的認真負責。不過他也提出，潛艦小組為了便宜行事與求快，人力盡量減少，督管單位沒有參與，就容易有弊端。國防部已發現這個問題，未來對此方面一定會有改善。

對於潛艦小組將要解散，以所謂「先進國防辦公室」取代，邱國正表示，完全沒聽過這種說法。另外媒體報導，海軍估計7艘後續艦的總價將達2800億元，單價比原型艦海鯤號還多。對此，邱國正與負責潛艦的餐事邵維揚中將都強調，量產艦會比海鯤艦高或低，還要進一步估算，目前並沒有數字。

至於海鯤艦的進度，邵維揚說，目前正在進行泊港測試（HAT），完成後才會進行海上測試（SAT），目前並沒有確定的時間表。他表示，所有測試完成，才會編列後續預算，不過國軍向來是「計畫等進度」，因此必須先研擬計畫。

立委馬文君在質詢時批評，有人花了錢卻一點責任都沒有，把髒水往別人身上潑，然後說辭職就辭職，難道要邱國正跟海軍負責嗎？馬文君並引述先前曝光的錄音帶，要求國防部調查相關弊端。邱國正坦承，潛艦國造小組當初為了求快，人力精簡，也因此導致督管部門並未參與，才會傳出弊端。他允諾會在任內最後的時間進行清查，「我們發現這問題，未來這是最基本的」。