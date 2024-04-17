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影／國軍飛行員遇險水中逃生 演練逼真過程曝光

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影

空軍飛行員在海上遇險，要如何逃生脫困成為最重要的訓練科目。空軍今天上午開放位於岡山空軍官校內的地內的國軍空勤人員求生訓練中心，除了展示求生裝備，也實際模擬各種遇險狀況如何正確逃生，空軍表示不論是戰鬥機、直升機飛行員、或是航空醫護人員，所有在空中值勤的國軍官兵，飛上青天之前，都必須到這裡接受高難度訓練，培養遇緊急狀況時臨危不亂的求生技能，提高生存率。

空軍學員演練傘拖解脫、傘衣罩頂解脫與直升機吊掛示範，還展示基礎水中逃生學員訓練，與進階水中逃生訓練暨全沒棄艙訓練示範，演練過程中不但有黑夜和下雨情境，還有巨浪拍打以及閃電，過程相當逼真。

飛行訓練指揮部國軍求生訓練中心少校教官郭秉寬表示，求生訓練目的是為了讓所有飛行員、機組員和任務人員都能了解駕駛或搭乘的飛行機種內部的各種求生裝備，當真正遇險時能在分秒必爭的困難環境下保有自我求生能力。

空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬直升機失事後艙內人員如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬直升機失事後艙內人員如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，接受求生訓練的學員曹郁婷。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，接受求生訓練的學員曹郁婷。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，展示戰機上配備的發信無線電。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，展示戰機上配備的發信無線電。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬直升機失事後艙內人員如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬直升機失事後艙內人員如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
空軍今天開放國軍空勤人員求生訓練中心訓練過程，模擬飛行員海上跳傘後如何迅速從座艙安全脫困。記者劉學聖／攝影
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國軍 直升機 空軍

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