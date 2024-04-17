邱國正：肯定黃曙光貢獻 但潛艦進度不會受請辭影響

立院外交及國防委員會今天邀請國防部報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，前一日卻傳出潛艦小組召集人、國安會諮委黃曙光發表聲明稱「身心俱疲」請辭。對此，國防部長邱國正肯定黃曙光，在做人做事上都相當負責盡職，對其感受可以感同身受，對其貢獻也非常感激。不過潛艦國造是一個團隊，不會因為個人改變。

邱國正會前受訪表示，自己事後才知道黃曙光要請辭，「他個人心裡面的感受，我可以感同身受」。所幸平時這些工作推動，都有團隊主導，不是一個人主導，團隊要走的方向、步調都取得一致。至於成員的心理上會不會受到影響，還有待評估，但是對工作推動大致不會產生阻礙。

媒體問潛艦國造團隊會解編嗎？邱國正表示，專案小組成員有些都是現役，可以持久工作，不會因為個人改變。對於媒體所謂潛艦小組要解散，重新成立「先進國防辦公室」，邱國正直接否認，表示自己不知道這種說法。

對於外傳國安會秘書長顧立雄將接國防部長，他對國造潛艦業務是否熟悉？邱國正說，黃曙光向國防部報告進度時，顧立雄不在場，但他是國安會秘書長，應該會有一定瞭解。