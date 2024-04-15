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影／蔡英文視察堅實營區 邱國正、顧立雄陪同引關注

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
蔡英文（中）總統今赴「堅實營區」主持新建工程落成典禮，國防部長邱國正（左）、國安會秘書長顧立雄（右）陪同出席也引發關注。記者李成蔭／攝影
蔡英文（中）總統今赴「堅實營區」主持新建工程落成典禮，國防部長邱國正（左）、國安會秘書長顧立雄（右）陪同出席也引發關注。記者李成蔭／攝影

蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，除展現及宣誓「興安專案」政策外，也特別發給加菜金，強調完善營區才能讓國軍更有力量保家衛國。另外，國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄陪同出席，引發關注，面對外界詢問是否「交接、見習」，邱僅微笑面對，沒有多說。

位於新北泰山的憲兵「堅實營區」年代久遠，政府規畫新建工程翻新，提供官兵更多功能且新穎的工作空間，蔡英文今上午赴現場主持啟用典禮並視察；蔡肯定翻新情況，並給予官兵勉勵，同時發加菜金。

蔡英文致詞表示，過去八年有很多行程，都有憲兵協助維安，憲兵也負責災害防救工作，而堅實營區是憲兵的重要基地，也是憲兵菁英部隊的駐地，今天很開心跟大家一起見證園區完工啟用，老舊營舍拆除改建一直是政府國防改革的重要一環，這些年透過「興安專案」改善營區生活環境，也因為有更好生活品質，國軍才更有力量保衛國家。

蔡英文指出，舊堅實營區有超過60年歷史，除了生活空間狹小，許多設施也需要與時俱進，因此展開重建的工作；剛剛參觀全新宿舍區及休閒空間，也看到大家所需的休憩及訓練設施，都有國防部完善的規畫，讓營區具備駐、訓、用的完整功能。興安專案已經執行103案，未來還會有更多工程陸續完工，提供國軍良好生活環境，並兼顧教育訓練功能。

國防部憲兵指揮部指出，堅實營區新建工程於2017年編列營改基金預算9億元，新建綜合大樓、餐廳、會客室各一棟以及其他附屬設施，規畫所屬部隊進駐使用；工程於2021年8月12日開工，去年12月22日完工，規畫各部隊於4月9日搬遷進駐。

憲指部說明，其中官兵著用寢室採套房設計，均有乾濕分離衛浴設備及冷氣，幹部為住辦合一個人套房，軍士官為兩人一間套房，士兵為四人一間套房；基訓部隊則為八人一間，採公共衛浴，均有新購置木質桌、床、櫃可使用。另外，餐廳二樓還有戰技館、柔道館及健身房多功能空間。

另外，邱國正、國安會秘書長顧立雄及多位官兵也都陪同蔡英文視察，由於外傳邱將卸任、顧將接任，因此兩人關係引發關注。面對記者喊話詢問「今天是來見習、交接嗎？」，顧沒有回應，邱則微笑面對，沒有多說什麼。

蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐前致詞。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐前致詞。記者李成蔭／攝影
國防部長邱國正（前左）、國安會秘書長顧立雄（前右）兩人情況引發關注。記者李成蔭／攝影
國防部長邱國正（前左）、國安會秘書長顧立雄（前右）兩人情況引發關注。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」主持新建工程落成典禮，並與官兵合影留念。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」主持新建工程落成典禮，並與官兵合影留念。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐前致詞。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐前致詞。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐，餐食內容也曝光。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐，餐食內容也曝光。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐前致詞。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並陪同官兵用餐前致詞。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」主持新建工程落成典禮，並與官兵合影留念。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」主持新建工程落成典禮，並與官兵合影留念。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並發給加菜金。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統今赴「堅實營區」視察新建工程，並發給加菜金。記者李成蔭／攝影

套房 憲兵 蔡英文

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