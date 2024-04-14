首例1年義務役入伍2天就逃兵 八軍團證實今早自行返營

義務役期恢復一年今年實施，近日爆出首例逃兵離營事件，陸軍第八軍團今天表示，該名士兵已經自行返營，後續完成行政調查之後，就會函送憲兵隊依法究辦，軍方會依照「刑懲併行」的原則重懲，並且持續落實官兵教育工作，確保維持紀律。

陸軍八軍團公共事務組組長張致瑜上校今天受訪時證實，該名士兵已經在上午返營，後續還要完成行政調查、了解其逃兵意圖，雖然他在六天之內返營，不過軍方先前有發令通報，相關刑責仍有待調查結果出爐。

陸軍第八軍團指揮部透過新聞稿表示，劉姓二兵在4月9日至203旅報到入伍，11日晚間不假離營，單位依照規定在12日發布離營通報，劉兵已經在今天上午自行返營，後續完成行政調查之後，就會函送憲兵隊依法究辦。

陸軍第八軍團強調，恪遵軍紀要求是軍人的職責本務，義務役役男入伍當日即實施軍法紀教育，灌輸其守法重紀觀念，對於劉姓士兵的行為，將會依照「刑懲併行」的原則重懲，並且持恆落實官兵教育工作，確維紀律。