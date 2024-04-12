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無人機中製疑慮 監委：凸顯資安管理盲點促政院檢討

中央社／ 台北12日電
111年國慶展演無人機遭疑是中國製。監委員張菊芳今天說，經查關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片，並無使用中國廠牌通訊模組，但凸顯資安確有管理盲點及權責不清，行政院應檢討改進。本報系資料照
111年國慶展演無人機遭疑是中國製。監委員張菊芳今天說，經查關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片，並無使用中國廠牌通訊模組，但凸顯資安確有管理盲點及權責不清，行政院應檢討改進。本報系資料照

111年國慶展演無人機遭疑是中國製。監委員張菊芳今天說，經查關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片，並無使用中國廠牌通訊模組，但凸顯資安確有管理盲點及權責不清，行政院應檢討改進。

監察委員張菊芳、賴鼎銘、王麗珍透過新聞稿表示，監察院交通及採購委員會9日通過3人所提調查報告。民國111年國慶活動傳出展演用無人機，內含中國廠牌通訊晶片爭議，經歸納相關證據顯示，實際執飛的無人機關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片尚無使用中國廠牌通訊模組的明確證據。

監委指出，數位部等機關透過行政訪查，卻發現其他型號無人機有使用中國廠牌通訊模組。據監察院諮詢專家學者意見，中國廠牌通訊晶片確實可能潛藏資安風險，但資安風險不分國籍，亟待建立並發布通用的資安驗證或規管措施。

監委表示，本案凸顯無人機蓬勃發展，陸續成為政府重大活動標案標的，但資安方面的法規、驗證及輔導機制闕如，政府採購規定未臻嚴謹完整，商品檢驗未納2公斤以下無人機、群飛活動場域管理鬆散、進口管理欠缺專屬貨品分類號列等問題，凸顯其管理盲點。

監委說，111年11月起行政院密集召集會議因應時，相關機關才就法規授權、投標須知範本所列主管機關、檢測標準發布機關等議題進行釐清，並初步建置資安檢測機制及其他配套。

監委表示，交通部及數位部針對法規授權、投標須知範本所列主管機關、檢測標準發布機關方式的立場及見解不一，當時還待行政院介入協調，顯有權責不清問題，行政院應督同相關部會持續檢討改進。

監委指出，當時工程會所公告的採購招標規定，已可規範到零組件層級，本案採購機關故宮博物院如果採較嚴謹的採購條款，或許可降低本案無人機使用中國製通訊模組的風險，然故宮未能採取該招標規定，也應檢討。

監委說，由於射頻識別相當於無人機的身分證，可加以識別，對於飛航安全管理相當重要；行政院曾請民航局研議要求無人機註冊登錄項目包含射頻識別，但國內技術及政策都未臻成熟，行政院應督同交通部民用航空局及數位發展部確實檢討改進。

監察院 行政院 資安

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