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【軍情+】海軍敦睦遠航秀台灣特色？基地開放有看頭？
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一年一度海軍敦睦艦隊即將在四月初出航啦！今年海軍任務派遣的敦睦支隊由磐石油彈補給艦、康定級迪化艦、成功級成功艦組成。遠航出發前，三月先在國內各港口巡迴停靠，開放民眾登艦參觀。在海軍的基地開放日，展示哪些艦上設施給民眾參觀？今年前往各邦交國時，又將帶給友邦什麼「台灣特色」？這集【軍情+】一探究竟。
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