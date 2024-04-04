【軍情+】海軍敦睦遠航秀台灣特色？基地開放有看頭？

今年初國防部新建的戰傷救護訓練中心落成，將國軍的戰傷救護訓練推升到一個新的層次。緊接著在恢復一年制義務役的首梯，也納入CAT止血帶的使用。 不過戰傷救護TCCC和一般的緊急救護EMT有什麼差別，為何EMT發展已久還要衍伸出專門的TCCC理論？在執行面上兩種訓練制度會有衝突嗎？TCCC又該怎麼訓練呢？

2024-04-03 15:48