賴清德、蕭美琴聽國防簡報 訪衡山指揮所

距五二○還剩一個多月，正副總統當選人賴清德、蕭美琴昨天下午前往國防部，聽取「國防工作報告」簡報，就當前整體國防事務與最新安全情勢通盤了解；賴、蕭隨後也赴聯合作戰指揮中心（衡山指揮所），熟悉相關運作機制與海、空情即時動態。賴清德強調，未來政府將會在「和平四大支柱」的基礎上，守護國家安全，促進區域穩定。

正值政府交接期間，賴清德、蕭美琴昨在國安會秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉與劉得金、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、總統府副秘書長黃重諺、副總統辦公室主任陳羿伶陪同下，聽取國防工作簡報，全程近兩小時。昨天上午，賴清德也赴台中出席機械及工具機產業座談會，隨後並參訪漢翔公司先進複材中心。

據了解，邱國正率聯參就國軍現況、台海現勢、共軍動態、台美軍事合作、重大軍購裝備接收現況，向賴清德與蕭美琴進行說明。簡報後，賴、蕭由邱國正親自領路，前往衡山指揮所，透過指揮所內共同作戰資訊，了解國軍監控台海海空現況、共軍活動與指揮管制現況。

賴清德表示，國防與經濟是國家發展的兩大關鍵，而國防更是經濟發展的最重要後盾；台灣位處第一島鏈關鍵位置，面對威權主義擴張對區域安全的威脅，持續強化國防戰力，與民主友盟國家緊密合作，共同維護台海及印太區域的安全穩定，是至關重要且刻不容緩任務，未來政府將會在和平四大支柱的基礎上，守護國家安全，促進區域穩定。

所謂「和平四大支柱」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係，以及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德說，近年我國有系統地提升國防預算、改革徵兵及後備制度，精進實戰化訓練與強化武器裝備，提升與友盟國家的互動交流，目的就是要提升國家的整體防衛韌性，嚇阻任何對我國的威脅，以守護國家主權與國人的自由民主。

防長熱門人選李仲威未隨行

外傳賴清德開出的出席名單，有被點名是下任國防部長熱門人選的海委會前主委李仲威，但在車隊未抵達國防部前一刻，消息就先曝光。軍方未評論此事，但透露，兩階段的簡報行程並未見李仲威隨行。與會知情人士也指出，李仲威未出席昨天簡報。

本報日前曾率先披露李仲威卸職後仍參與軍事會談，成為繼任國防部長熱門人選。據稱，李不搞人事圈、寡言、強勢推動政事的鐵漢作風，堪稱是「海軍版」的邱國正。

至於被點名是「文人國防部長」人選的顧立雄，昨陪同賴蕭出席，同樣受人矚目。民進黨內人士說，昨天陪同賴清德出席簡報者都是現任國安高層官員，賴清德就任後將延續蔡英文總統的國安路線，相關官員成為未來賴政府國安團隊成員的可能性也很大。