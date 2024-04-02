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賴蕭聽取國防簡報 傳新防長熱門人選李仲威出席…軍方：未見隨行

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
副總統當選人賴清德率所屬團隊今天下午前往國防部，聽取國防部長邱國正、參謀總長梅家樹率隊進行的國安現況簡報，隨後進入位於國防部後的衡山指揮所，了解國軍指管與台海現況。圖為示意圖，為日前賴巡視中科院畫面。圖／總統府提供
副總統當選人賴清德率所屬團隊今天下午前往國防部，聽取國防部長邱國正、參謀總長梅家樹率隊進行的國安現況簡報，隨後進入位於國防部後的衡山指揮所，了解國軍指管與台海現況。圖為示意圖，為日前賴巡視中科院畫面。圖／總統府提供

副總統當選人賴清德率所屬團隊今天下午前往國防部，聽取國防部長邱國正、參謀總長梅家樹率隊進行的國安現況簡報，隨後進入位於國防部後的衡山指揮所，了解國軍指管與台海現況。

賴清德車隊今日下午14時抵達國防部，由邱國正與梅家樹在大門口迎接，車隊約16時20分許離開，全程近2小時。

據了解，邱國正隨即率聯參就國軍現況、台海現勢、共軍動態、台美軍事合作、重大軍購裝備接收現況，向賴清德與蕭美琴進行說明。

簡報後，賴、蕭由邱國正親自領路，前往衡山指揮所，透過指揮所內共同作戰資訊，了解國軍監控台海海空現況、共軍活動與指揮管制現況。

外傳賴清德開出的出席名單，有前海委會主委李仲威，但在車隊未抵達國防部前一刻，消息就先曝光。軍方未評論此事，但透露兩階段的簡報行程並未見李仲威隨行。

本報深度報導曾於3月13日率先披露李仲威卸職後仍參與軍事會談，成為繼任國防部長熱門人選。據稱，對蔡政府與賴政府而言，李不搞人事圈、寡言、強勢推動政事的鐵漢作風，堪稱是「海軍版」的邱國正，備受蔡政府肯定，而他未像邱國正過去任退輔會主委時曾因人事與賴清德交惡，被傳是繼任國防部長熱門選擇之一。但因消息曝光，李仲威能否順利出線，增添變數。

台海 國防部 李仲威 梅家樹 蕭美琴 賴清德 邱國正

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