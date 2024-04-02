徐巧芯爆陸戰隊體測放水 有人未受測卻被登載通過

國民黨立委徐巧芯今天爆料，左營海軍陸戰隊發生體測放水事件，有未到場受測人員被登載測驗通過。國民黨立委林思銘質疑，國軍軍紀煥散，國防部至今遲遲不敢公佈2021年到2023年的違紀汰除人數，是否因為汰除人數太多。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，徐巧芯表示，根據「海軍部隊訓練計畫大綱」規定，每一季必須實施游泳測驗，但海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊發生靠關係放水事件，上個月6日下午，戰鬥支援大隊灘勤中隊的高階士官長、陳姓督導長偽造游泳體能紀錄，讓某位必須參加游泳體測卻未到場的人員，登載通過測驗。

徐巧芯指出，根據國防部的說法，未到測人員是因公，該單位主管以「主官保證」繼續延用上一次施測紀錄，但事實上，國防部乃至於海軍、海軍陸戰隊根本沒這樣的規定，最後海軍總部認定是不符規定，已經啟動調查。徐巧芯質疑，國軍內部還是存在著「有關係，就沒關係」的惡習。

國民黨團首席副書記長林思銘指出，近來國軍軍紀醜聞頻傳，國防部曾統計，2019年到2022年因為酒駕而汰除的人數總計716人；2017年到2020年因違反軍紀遭汰除的共1731人。軍紀是軍隊的命脈，但從國軍上自將官、下至士官兵，軍紀千瘡百孔，國防部應持續加強所屬法紀教育，並檢討相關法規，加強國軍士官兵軍紀整治。

林思銘批評，金門二膽島有大陸民間玩家的無人機入侵，但駐島官兵毫無警覺，第一時間也不知何反應，甚至都不知道使用干擾槍處置，外島設施幾乎給人看光光，難道國防部僅用訓練不足就想輕輕帶過嗎？

國民黨立委羅廷瑋表示，兩岸關係緊張，國防部除了加強備戰外，也須嚴格加強軍紀並嚴懲，以整頓軍風。