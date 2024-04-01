因應無人機侵擾 國防部：不聽警告打下來

「若有中國無人機飛到我國領空，經過警告仍未飛出，一律就是打掉！」國防部長邱國正1日備詢時，被國民黨立委賴士葆詢問第一擊定義改變，要如何因應對岸無人機時如此回答。同黨立委陳永康則建議，國軍近年來採購合約爭議不斷，呼籲組成專責律師團協助檢視契約，減少爭議與降低負擔。

先警告後擊落

國防部先前更改國軍第一擊定義，只要中國軍隊實體航空器逾越界線，國軍就視為第一擊。立法院外交及國防委員會1日邀請國防部長邱國正就「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」進行報告時，賴士葆問，只要大陸的無人機進入我國領空，不由分說就要打掉嗎？邱國正表示當然不是。

「我們還是有因應順序。」邱國正說，無人機進入我國領空，當然會先對其發出警告，若不聽警告才會擊落，且擊落的方式也會由國防部評估，不會都是用飛彈。但賴士葆質疑，中國無人機拍二膽島守軍未反制，邱國正回應說，相關訓練沒有做好，會追究金防部責任。

賴士葆問說，邱國正2日將跟準總統賴清德報告國防現況，但過去要等到任命行政院長與國安會秘書長時，國防部長才會跟總統報告，這樣的慣例轉變是否代表邱國正有望連任？對此，邱國正回應說，並不清楚自己520後是否還會連任，也不在乎，「畢竟早晚都有交差的一天。」

採購增律師減負擔

陳永康則指出，我國與美國的軍事商售案，有些案子可以讓我國的航空產業、國防產業更進步，但過去出現不少因為合約問題而產生的爭議，包括先前航空業曾與美國廠商約定，若3年內裝備壞掉不能換，可以用等值的軍備交換，例如30萬美元的設備壞掉，可以用10個3萬美元的其他配件交換。

「但後來發現，合約中有個打九折條款，因此我國要買更多軍備！」陳永康說，相關採購合約很多，若能有專業律師團協助檢視合約，不只保障國軍權益、減少履約督導責任，廠商合約若經專業檢視沒問題，也有助廠商信譽。

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