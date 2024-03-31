F-16V戰機接連故障 空軍保證稱個案 續與美換訓新武器

經美國洛馬與漢翔合作構改完成的F-16V戰機，本月連續發生3起燈號異常緊急降落事件。空軍司令部認為，3起都是一般機械故障個案，空軍暫無啟動與美原廠研討的需求。而國防部也披露，空軍持續與美軍合作，執行F-16V新式武器換訓等課程。

面對構改完成的F-16V戰機接連發生故障，部分案例相當緊急，均傳戰機須以迫降解決狀況，整體構改是否出現系統性問題？外界關切空軍是否因此而啟動向洛馬或漢翔的雙向溝通，藉以了解可能肇因。

但空軍司令部表示，近期3起故障均屬一般機械故障個案，已恢復妥善，空軍暫無與美原廠研討的需求。

立法院近期公布國防部所檢送「112年度第4季管制預算運用情形統計表」（公開部分），預算總數為18億8990萬2374元，內容記載，在戰備整備需求上，空軍F-16後續訓練案NHE合約應付款項8364萬元，用於配合新式武器換訓及遂行與美戰術專精訓練，依分年發價書需求結匯。