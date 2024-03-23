無人機國家隊 爆零件採用陸製產品

總統當選人賴清德加快腳步掌握國防國安，昨啟動國防訪視行程，首站為南部防空相關單位。黨政知情人士表示，近期賴清德也已在蔡英文總統安排下，參與例行的軍事會談及國安事務討論，以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標。不過，賴昨參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達，赫見「MADE IN CHINA」字樣，頗為尷尬。

賴啟動國安交接 走訪軍事單位

賴清德昨在國防部長邱國正、國安會副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺陪同下，訪視國軍部隊。知情人士說，賴清德預計走訪的國防單位，包括戰略執行單位與指揮機構、作戰執行單位，重要軍事基地及國防科研單位等。

此外，在政府交接團隊規畫下，賴清德把握就任前的黃金時間，展開「信賴新政，穩健接棒」產業交流，而賴清德高度重視商用、軍用兩大領域無人機的軍民合作，「信賴新政，穩健接棒」產業交流第二站昨前進嘉義。

賴清德與台灣無人機業者交流時表示，無人機產業具雙重意義，在國防戰略方面，俄烏戰爭中可看到無人機扮演不對稱作戰重要角色，無人機也是重要先進產業，政府大力支持。

國際商用無人機零件 仰賴大陸

但賴清德視察嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上，竟出現「MADE IN CHINA」字樣。國家無人機隊廠商經緯航太表示，該款是與土耳其及英國合作開發的JACKAL（豹狼）無人機，目前國際使用的無人機零件仰賴大陸，未來台灣要尋找替代的供應鏈來源，推動「非紅轉換」。

總統當選人賴清德昨參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，參觀由經緯科技研發的攻擊無人機，董事長羅正方在旁解說。不過，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣（圖），頗為尷尬。記者劉學聖／攝影

無人機國家隊成員台灣希望創新公司表示，目前全球商用無人機產業無關資安零組件馬達、電池等元件，因成本、市場等因素，大多需仰賴大陸廠商供應，希望創新展演用無人機馬達、螺旋槳、電池等與資安及控制無關零組件，在無法取得ＭＩＴ產品或非紅色供應鏈產品，在不影響資安、飛安、國安狀況下採用陸製產品，這是全球商用無人機產業的共同課題。

中小本土無人機 可達非紅零件

經緯董事長羅正方說，台灣過去兩年推動軍用商規無人機計畫，中小型的本土無人機，已經能達成百分百的非紅零件製造，同時陸續培植出無人機供應鏈，因此各國開始尋求與台灣合作共同開發。

產業人士透露，賴清德很重視商用、軍用兩大領域無人機的軍民合作，希望結合公部門跟民間社會的研發跟製造能量，鑑於地緣政治情勢與國際市場去中化趨勢，軍用無人機的資安品質與「非紅產業鏈」成為重要議題。