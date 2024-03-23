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資通電第四軍種 構想結束

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

八年前蔡政府上任，依民進黨國防藍皮書的「第四軍種」主張，將陸軍各軍團、防衛部的通信資訊單位拉出，另行成立「資通電軍指揮部」，並由蔡總統親自揭牌成立。然而這項政策將部隊通資體系攔腰截斷，部分屬於資通電軍指揮部，部分仍屬陸軍，造成困擾。近日國防部調整編制，將陸軍通資部隊重新統由司令部主管，形同宣告「第四軍種」構想結束。

蔡總統當選後，國防藍皮書召集人陳文政擔任國安會副秘書長，開始落實第四軍種相關政策。但軍方認為，資電軍構想所提及的各類單位，業務與型態並不相同，硬要湊成一個軍種，想法天馬行空。最後妥協將原本國防部負責通信與電子戰的資電指揮部，更名資通電「軍」指揮部，再將陸軍各軍團、防衛部的通資群與通資連，改稱資通作業大隊與資通作業隊，併入資通電軍指揮部。

二○一七年六月廿九日，蔡總統親自揭牌，但「資通電軍」只是中將編階指揮部，非真正軍種，官兵掛「中華民國陸軍」名條。

新制實施後軍方發現，通資業務的上層是陸軍司令部通資處，下層是聯兵旅通資連，唯獨中間被拉到獨立的資通電軍指揮部，再「配屬」給陸軍使用，造成人事與指揮的困擾。蔡總統任期近尾聲，國防部最近悄悄將各資通大隊與作業隊，回歸陸軍司令部。

陸軍副司令退伍的前立委吳斯懷肯定這項調整，強調早就該做。他表示，電子與網路戰力當然需強化，但和一般部隊通資業務是兩回事，為了所謂第四軍種的政見，硬將通資單位拉出陸軍，反而對戰力是負面影響。

吳斯懷 國安會 國防部 陸軍

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