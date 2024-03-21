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金門釣客遭陸方留置近3天 海巡：陸方秉持善意協處

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海巡隊近日都正常備勤，隨時待命，如有接獲廈門海事局通知，就會立刻出海將兩名釣客救回。記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊近日都正常備勤，隨時待命，如有接獲廈門海事局通知，就會立刻出海將兩名釣客救回。記者蔡家蓁／攝影

金門2名釣客迷航漂流到中國大陸，迄今已被陸方留置近3天，人卻遲遲未歸，引發外界諸多揣測。海巡署昨透過管道聯繫廈門海事局，得知人還在中國海警局，還未移交；金門海巡隊今天表示，我方不拘任何形式，讓人員回來，樂見其成，目前海巡正積極聯繫長年合作的海事部門，陸方也樣同秉持善意，人道救援協處程序中。

金門海巡隊組主任呂忠翰表示，海巡與陸方多年海上搜救合作模式，基於人道救援互助，有一直持續保持良好聯繫，也將持續協調處理中，也希望不拘形式儘速讓人員回到金門，讓焦急苦候的家屬獲得安心。

金門海巡隊強調，後續若接獲陸方通知，我方也將立即派艇協處人員接駁事宜。海巡也有持續與長年合作的陸方海事部門持續聯繫相關作法，陸方也同樣秉持善意，人道救援協處程序中。

金門海巡隊組主任呂忠翰表示，海巡與陸方多年海上搜救合作模式，基於人道救援互助，有一直持續保持良好聯繫，也將持續協調處理中。記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊組主任呂忠翰表示，海巡與陸方多年海上搜救合作模式，基於人道救援互助，有一直持續保持良好聯繫，也將持續協調處理中。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 金門

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