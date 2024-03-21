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國安局：推動與友盟建立「認知作戰主動防禦」合作機制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥。圖／本報資料照
國安局長蔡明彥。圖／本報資料照

國家安全局長蔡明彥今天列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，內容提及將推動與友盟建立「認知作戰主動防禦」合作機制，提升數位安全；同時依今年總統就職典禮期程規劃，落實執行相關安維整備，確維典禮平和、社會安定。

國安局指出，共軍海空擴張衝擊區域穩定共軍積極運籌台海、東海、南海的「三海連動」，海上軍事鬥爭準備。對台方面，去年多次實施「聯合戰備警巡」，今年亦朝週期化戰訓威懾發展，並擴大對台施放「探空氣球」、艦船侵入我禁限制水域，擴增對我複合式威脅；在應對外軍方面，共軍數次危險接近航經大陸周邊外軍艦機，凸顯共軍對區域安全造成嚴重威脅。

國安局說，共軍為加速新型戰力整備，航艦、兩棲攻擊艦編隊等多次遠航，提升遠海行動能量，檢驗對台、反介入預案；另與俄國開展海空聯巡聯演，推升俄「中」陣營聯合抗衡美國等西方態勢，謀改變印太區域現狀。

國安局提及，年初以來中共對台採「硬中帶軟」策略，「硬」的方面，強化灰色地帶威脅，逕自取消M503偏置航路；另今年2月海警局在「陸船於金門海域越界翻覆事件」後，旋即宣布加強金廈海域執法巡查，甚至登檢我遊船，謀測試我政府底線。「軟」的方面，持續推出福建對台促融系列措施，另謀藉推促金廈、馬榕「同城生活圈」及平潭兩岸共同市場，加大對我促融力度。

國安局說，將精進系統數位韌性，擴大爭訊應處效能未來將持續精進跨機關間保密通聯機制，積極整合各類數位通訊管道與應用範疇，提升保密系統數位韌性及密碼安全服務品質，確保政府機關公務機密資訊安全。另加強與產、官、學界合作，提升深偽偵測、AI辨識能量，並推動與友盟「認知作戰主動防禦」合作機制，擴大聯防應處效能。

國安局說，將統合國安單位機先掌蒐各項危安預警，溯源追查危安風險來源，周密情蒐工作部署，強化通報應處機制，並依今年總統就職典禮期程規劃，落實執行相關安維整備，確維典禮平和、社會安定。

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