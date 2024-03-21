2金門釣客迷航遭陸方滯逾3天 家屬憂慢性病恐斷藥

金門2名釣客迷航漂流到中國大陸，迄今已被陸方留置近3天，海巡署昨透過管道聯繫廈門海事局，得知人還在中國海警局，還未移交；據了解，其中一名釣客有慢性病，卻因無法返回金門恐斷藥發作，家屬憂心不已，希望如果人暫時回不來，至少可以送藥過去，順便探視，金沙鎮長吳有家持續奔走，也請金門縣長陳福海協助溝通。

由於兩位釣客都住在金沙鎮，第一時間鎮長吳有家就去瞭解、慰問，這幾天也持續跟家屬保持聯繫，據了解，家屬本來以為兩人很快就能回來，沒想到拖那麼多天，家屬都很擔心。

吳有家表示，兩人是單純出海釣魚，遇到濃霧，導致迷航被中國海警救起，就算其中一人是軍人身分，但他是休假期間，從事休閒活動，以人道立場應該讓他回來，事實上，當天真的霧太濃、瞬間的天氣變化，才讓兩人迷航。

他也透露，吳姓釣客的父母年事已高，且身體不好，家境一般，平日才會釣魚增加收入；胡家也是小康之家，兩人都是為了貼補家用，才冒險出海釣魚。

特別是其中一位有慢性病，需要定時服藥，如今滯留多日，沒服藥，家人都很擔心病情發作，吳有家也協助家人奔走，看能否送藥與禦寒衣物過去大陸給他們，順便探視兩人。

「兩岸如今的情勢，造成現在不方便」，吳有家說，金門跟大陸真的距離太近，任何的風吹草動與天氣變化，都會相互影響，像先前也發生大陸漁船在東碇翻覆，他認為，兩岸應該要有人道與對等關係，不能一直執著其中一人有軍人身分；他強調，兩人就是很單純的金門子弟，希望大陸可以盡快讓兩人返家。

也有金門鄉親表示，這件事很明顯卡在胡姓男子是軍人身分，但事情已經「爆」了，相信大陸現在應該在等「上面」的指示，但現在癥結卡到兩岸關係，彼此互相猜忌，根本摸不著大陸官方的想法，類似事件還會一再發生。

據了解，先前也有金門釣客出海釣魚不幸身亡，當時經過各單位的奔走，當晚就將遺體送回，跟這件事的「效率」，真的差太多。