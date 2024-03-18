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藍委促蔡總統 登太平島宣示主權

聯合報／ 記者劉宛琳張睿廷林銘翰洪哲政／台北報導
國民黨立委翁曉玲（圖）籲蔡總統應去巡視太平島。圖／報系資料照
國民黨立委翁曉玲（圖）籲蔡總統應去巡視太平島。圖／報系資料照

蔡英文總統兩個月後將卸任，是否會在五二○前登上太平島引發各界關注。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重總統府的安排和評估，要去或不去，都是總統的決定，民進黨團沒有評論；國民黨立委翁曉玲說，蔡英文八年任期卻從未登島，實在說不過去，真的重視中華民國主權與治權，應去巡視。

成功大學海洋科技與事務研究所助理教授施義哲昨表示，蔡總統卸任前若能登太平島，某種程度上能間接地宣示我國領導人在海域安全、人道救援、資源保育的維護上的決心，尤其近期在海域安全議題敏感的時刻，此舉能凸顯我國對於海域安全的捍衛精神。

施義哲說，蔡總統若未能上島，可以理解某種程度上可能是基於現階段的外在政治環境，降低台灣政治環境的敏感度；但未來在政治環境改善的條件下，總統還是會有機會上島宣示我國南海主權。

翁曉玲表示，蔡英文為我國三軍統帥，如果真正重視中華民國主權與治權，便應該去巡視太平島；國家領導人登島巡視、慰勞海巡官兵，才能激起大家的愛國之心。

民眾黨立委林國成表示，大家都知道海巡駐軍在太平島，既然是我國的固有疆土，蔡總統在卸任以前去做巡視剪綵，「樂觀其成」。

太平島 海巡 蔡英文

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