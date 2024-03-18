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新聞眼／別讓軍人 為誤踩政治地雷傷神

聯合報／ 本報記者洪哲政
陸軍官校6月16日將歡慶百年校慶。記圖／聯合報系資料照片
陸軍官校6月16日將歡慶百年校慶。記圖／聯合報系資料照片

有著「國父孫中山」與「國民革命軍之父蔣中正」等中華民國重要歷史意義的陸軍官校百年校慶，在部分深綠政黨人士眼中，或許被視為綠營執政矛盾，尤其對曾自稱「務實台獨工作者」的準總統賴清德而言，外界經常賦予複雜難解對立想像，想不出有哪道政治方程式，能將兩極的政治光譜融合在一起。

但對軍方而言，黃埔百年校慶並非意識形態的執著，而純粹是一種統一意志所需的愛國教育。在展現國家意志的時機將近，未來的當政者務須盡快透過國安體系對國防部表達明確的政治立場，別讓軍人在窮於因應共軍軍事挑釁時，還要因恐涉未來當政者的政治地雷而內耗傷神。

在國防部內部分工，陸軍官校六月十六日百年校慶由聯一人事參謀次長室主辦，陸軍司令部執行；國防部長邱國正陸軍出身，要求校慶分列以正步實施。如此一來，參演的官校學生與現役部隊，必須提前為堪稱艱難的操典提早鍛練，且其中涉及邀訪各國駐台使節、武官與會，退輔會須動員退伍軍人參加，現在就必須啟動部署。

校慶規模代表話語權，未來的賴政府是否支持擴大辦理？尤其是否由三軍統帥親臨主持？皆受矚目。且屆時統帥校閱部隊的陸軍官校司令台天頂上有一枚巨大的國徽，賴清德要立於中華民國青天白日重要圖騰下主持校慶，相關細節都要提前規畫磋商，現在就要拍板。有綠營立委日前在立法院提及國防部應提前對新政府實施安全事項的交接，意即如此。

國防部 退伍軍人 陸軍

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