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黃埔百年校慶 規畫新任總統賴清德閱兵

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

國防部將於今年六月十六日在鳳山陸軍官校舉行黄埔百年紀念校慶，屆時除陸、海、空各官校學生組成正步連外，陸軍各聯兵旅將各派一個近百人組成的正步連參加分列式，並規畫由甫接任總統的賴清德檢閱穿著野戰服及戰鬥個裝的官校學生與陸軍現役部隊。若賴清德出席，將是新任三軍統帥就職後首次閱兵，也是賴政府對國軍兩岸史觀接受度的觀察指標。

國防部昨天回應，今年陸軍官校校慶適逢黃埔建校一百周年，採擴大規模方式辦理。校慶典禮依「中華民國軍人禮節」及「國軍基本教練準則」等規範辦理，目的在訓練官兵端正儀態、熟悉軍事動作，為戰力奠基；其中，正步訓練除可提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致的精神。

國防部說，活動除當日校慶典禮及營區開放外，並規畫辦理學術研討會、音樂會、製播影集、美展、特展、專欄報導等多元文宣活動，期達傳揚黃埔精神，建立官兵榮譽感，進而凝聚國人愛國信念。

據了解，校慶分列部隊穿著野戰服踢正步，是國防部長邱國正的堅持。目前距百年校慶僅不到三個月時間，部隊已低調開始個別訓練；但百年校慶除黃埔建軍話語權展現外，同時也有兩岸歷史牽繫的政治敏感，屆時校慶規模形式是否有變，須視蔡政府與賴清德國安團隊評估認定，軍方如履薄冰。

針對黃埔百年，國防部已陸續透過軍媒與莒光園地製作專題，向官兵宣講建軍歷史、戰役與名將，對國父孫中山、首任軍校校長蔣中正與建軍不可分割的史觀。

據悉，經去年黃埔九十九年校慶正步分列的實驗評估，針對今年六月十六日黃埔百年校慶，國防部下達將以全正步方式進行分列的命令，陸軍司令部已開始動員，除官校學生，陸軍廿三個聯兵營各動員一個連參與，實施正步分列。參與分列部隊均穿著野戰服及戰鬥個裝。

國防部堅持在校慶以正步實施分列，引發外界討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，操典細節設定屬軍隊指揮權，外界應尊重，民主化與軍事文化須相互理解與尊重。

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