黃曙光、顧立雄、李喜明 猜猜下任國防部長是誰？

在國防部長邱國正說出「最近睡覺不安穩」，直接點出兩岸關係現階段存許多變數，這樣的說法也引起強烈的關注，至於520之後的繼任國防部長人選，黃曙光、李喜明及國安會秘書長顧立雄都是外界猜測的可能人選。

黃曙光原本就是海軍出身，又是這次出任「海鯤號」潛艦國造的召集人，對於未來潛艦續建有關鍵性的角色，未來賴清德繼續推動「潛艦國造」，把黃曙光拿來擔任國防部長是合理的解釋。

但軍方人士認為，黃曙光是軍中有名的「孤鳥」型將領，有優異的本質學能，又有專業的潛艦部隊經驗，正常的情況下，啓用黃曙光是最穩健的做法，但「人和」有可能是致命傷。

加上軍方內部人士透露，下一任部長應該由空軍將領擔任，但空軍最出色的將領沈一鳴直升機撞山失事後，空軍方面就沒有出現特別出色的指揮官。

另一侯選人是前參謀總長李喜明，也是海軍潛艦艦長出身，也是潛艦的另一推手。他是「不對稱性」戰爭的主要推動者，建議台灣海軍應該部署大量小型艦艇，使用在台灣海峽周邊，讓潛在的對手根本沒辦法把所有的小型目標摧毀，以目前台灣海軍的建軍目標，確實和李喜明的設計不謀而合。

至於顧立雄則是政治任命，和國防部的背景關係並不密切。

可以確定的是，未來國防部長在新政府的角色絕對比現任部長更吃重，必須面對「國艦國造」、「國機國造」和兵役延長等問題，都將考驗著新上任的部長。

兩岸關係更是新任國防部長肩上的最重的責任，「第一槍」、「第一擊」都是國防部長身上的重責大任。

梅花新聞網