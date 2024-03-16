聽新聞
test
0:00 / 0:00
特勤少將強吻女子 移送監院
曾任賴清德副總統警衛室主任的國安局特勤少將謝靜華，強吻女子影片被散布流傳。國安局除了將其記兩大過汰除，另召開人評會，認定違反公務員服務法，決議立即停職，依法將案件送監察院，未來如遭懲戒法院予以撤職，須繳回退休金。
國安局表示，此案完成行政調查後，由局內獎懲委員會決議，對謝靜華記兩大過，列為優先汰除名單，隨即展開後續汰除評估及法律作業程序。近日國安局召開軍職人評會，認謝男構成公務員懲戒法所定應受懲戒情事，決議停職，就涉及免（撤）職及退休金等相關處分進行審查。
依據規定，軍人若被列為汰除名單而強迫退伍，不得選擇領取月退俸，只能領取一次退休金。若監察院通過彈劾並移送懲戒法院，遭懲戒法院予以撤職，須繳回退休金。
至於事件的女主角尤姓海軍上校是否遭懲處，國防部長邱國正日前證實，國防部有調查了解，「如果她覺得哪邊有委屈，我們會幫她處理」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言