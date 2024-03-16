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特勤少將強吻女子 移送監院

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
萬里警衛室前主任、少將謝靜華（右）。圖／報系資料照片
萬里警衛室前主任、少將謝靜華（右）。圖／報系資料照片

曾任賴清德副總統警衛室主任的國安局特勤少將謝靜華，強吻女子影片被散布流傳。國安局除了將其記兩大過汰除，另召開人評會，認定違反公務員服務法，決議立即停職，依法將案件送監察院，未來如遭懲戒法院予以撤職，須繳回退休金

國安局表示，此案完成行政調查後，由局內獎懲委員會決議，對謝靜華記兩大過，列為優先汰除名單，隨即展開後續汰除評估及法律作業程序。近日國安局召開軍職人評會，認謝男構成公務員懲戒法所定應受懲戒情事，決議停職，就涉及免（撤）職及退休金等相關處分進行審查。

依據規定，軍人若被列為汰除名單而強迫退伍，不得選擇領取月退俸，只能領取一次退休金。若監察院通過彈劾並移送懲戒法院，遭懲戒法院予以撤職，須繳回退休金。

至於事件的女主角尤姓海軍上校是否遭懲處，國防部長邱國正日前證實，國防部有調查了解，「如果她覺得哪邊有委屈，我們會幫她處理」。

國安局 國防部 退休金

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