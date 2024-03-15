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嘉義北港溪海岸下月被空軍列為對空對海射擊區 軍方：例行訓練

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年空軍水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
去年空軍水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供

漁業署「射擊通報」資訊顯示，空軍下月將展開年度對空、對海射擊訓練，通報部分危險區域包括嘉義北港溪海岸一帶，由於昨天有架嘉義基地起飛Ｆ16Ｖ戰機，因儀表顯示異常，轉降澎湖基地，引發外界關切，是否與中共機艦侵擾領空有關，空軍嘉義基地說，這是年度例行飛行及射擊訓練，並非戰備任務。

漁業署射擊通報，空軍4月起將在全台各地、台海各處舉行年度對空、對海飛機武器射擊，分別在4月1至3日、8至12日、15至19日、22至26日，以及29至30日舉行，每日舉行時間為上午7點至10點、下午2點到5點。

通報地點：屏東枋寮、佳冬區域；澎湖群島草嶼、南塭一帶；台海中線以東約台中至台北一帶；台海中線以東約澎湖以北至台中一帶；澎湖以南的高屏外海區域；嘉義北港溪海岸一帶；花蓮東部外海區域，以及台東外海區域。

面對中共機艦擾台，空軍練習精進飛行戰技，位在嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地北堤外的水溪靶場，是空軍各式戰鬥機空對地炸射訓練基地，自水上鄉嘉義空軍基地出發，車程距離約3公里；水溪靶場特別之處是在海上布靶，讓戰鬥機飛行員在空中進行對靶標的炸射訓練，磨練射擊的精準度。

去年水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。下月戰機將在嘉義北港溪海岸水溪靶場展開對空、對海射擊訓練，軍方提醒作業漁民及養殖漁民注意安全，勿接近射擊區域。

去年空軍水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
去年空軍水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
去年空軍水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供
去年空軍水溪靶場精彩的F16V俯衝練習炸射畫面，飛官戰技優對準海上布靶精準投射，讓航迷驚呼連連。圖／航迷提供

嘉義 空軍

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