軍聞社採貓迷因類型宣傳兵役 官員：喚起年輕人共鳴

國防部軍聞社為宣傳1年制義務役，利用網路「貓的迷因類型」免費資源，製作了一輯「什麼，我要當1年兵了？」實驗Shorts短片，今天上傳前為推特的「X」平台，9小時有2萬觸及。由於短片屬無厘頭手法，通篇都是小貓嗚咪配對白，在部分退伍軍人社團引發議論。

官員解釋說，貓的迷因類型，已在社群上有大量的傳散，因此軍聞社在推特使用相似手法概念，希望能夠喚起更多年輕人的共鳴，結合兵役制度轉型的概念，藉由不同型式的傳散，讓更多社群使用者看見軍聞社平台。

官員表示，軍聞社近期透過YouTube推出Shorts，擴大經營社群平台，發現Shorts能接觸到更多陌生觀眾，爾後推廣國防政策上，能夠更有傳散的能量，並在後續推廣其他貼文上，有更多人看見的機會，未來也將持續嘗試多元的手法，讓傳播的效果更為有效。

官員說，此則「什麼，我要當1年兵了？」短片實驗結果9小時有2萬觸及，留言也有許多討論。