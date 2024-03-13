快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

海委會：中清淤船不是不行進入金廈海域 是沒報備才驅離

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導

前幾天發生3艘大陸漁船違法在苗栗外海捕魚，進入我國限制海域，海巡署副署長張忠龍證實進入苗栗外海領海內6浬。民進黨立委王美惠今天在內政委員會針對此議題質詢海巡署，列席的海巡署中部分署長王正信表示，3騷漁船從頭到尾都在雷達監控當中，當時因為海象太差撤回海巡艇，通報宜蘭艦趕往現場，隔天2艘漁船離開，1艘則遭宜蘭艦驅離。

王正信表示，當天上午7時3艘中國漁船進入12浬時，海巡署就已經全程監控，下午2時3艘漁船於進入到6浬，海巡署接到漁民報案後，派遣100噸海巡艇前往驅離，但海象惡劣，考量安全，要求海巡艇撤回，同時通報在西北海域執勤的宜蘭艦趕往現場驅離。隔天2艘漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的1艘漁船則遭宜蘭艦驅離。

此外，國民黨立委楊瓊瓔質詢中方清淤船現蹤金廈海域，現在到底能否進入？海委會副主委周美伍今天表示，岸水道疏濬是每3年一個周期，這次周期是2022年到2024年，是正常的疏濬。

周美伍也說，清淤船不是不行進入，但要經過報備，這次就是沒有報備，而我方驅離的同時，也告知對方，可以經由對方的管道，向金門航管單位報備。

宜蘭 海巡署 監控

延伸閱讀

兩岸溝通空間變小？ 管碧玲：政治議題綁進來 確實比較卡

金廈爭議 管碧玲：盼人道優先 成為解決問題的共識

陸船翻覆陸方全撤 第二回協商是否召開？家屬這樣說

周美伍「我們怎可能沒影像」 海巡署澄清：是雷達軌跡影像

相關新聞

台東外海共艦出沒？海鋒大隊飛彈發射架升起 遊客緊張

海軍「海鋒大隊」反艦飛彈車隊上周才出現在台東市區街道，今早出現在海濱公園內，其中4輛飛彈車還對著海面升起飛彈發射架，讓路...

為何建花東戰備跑道這麼重要？專家：這2座山脈是關鍵

因應中共軍力威脅，國防部評估後配合台9線縱谷段拓寬計畫，選定台東關山外環道升級為戰備跑道，近日引起話題。軍事專家說，「不...

海委會：中清淤船不是不行進入金廈海域 是沒報備才驅離

前幾天發生3艘大陸漁船違法在苗栗外海捕魚，進入我國限制海域，海巡署副署長張忠龍證實進入苗栗外海領海內6浬。民進黨立委王美...

部隊鍋 EP158｜海巡取締大陸越界漁船有多危險？前巡防艇長分享執法過程的大挑戰

2月14日海巡署在金門禁制水域查緝大陸越界漁船，在追緝過程中不幸發生大陸漁船翻覆導致兩名大陸漁民喪生的事故。在金門禁限制水域執法有什麼風險？越界漁船針對我方的查緝會有什麼迴避，甚至是抵抗的作為？對於海巡執法人員，執法過程中面臨了什麼挑戰？岸巡與海巡在水域執法上又要怎麼合作呢？

國防部：9共機今晨進入我北中南空域 配合共艦戰備警巡

國防部今（13）日表示，自上午7時起，國軍陸續偵獲中共殲-10、運-8及無人機等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中9...

美軍部分裝備除役 美警告我軍備零附件籌補將更趨困難

審計部去年底赴美對駐美軍事代表團財務收支暨軍購管理情形進行查核，過程間美海軍補給系統指揮部（NAVSUP）告知我方，我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。