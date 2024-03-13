海委會：中清淤船不是不行進入金廈海域 是沒報備才驅離

前幾天發生3艘大陸漁船違法在苗栗外海捕魚，進入我國限制海域，海巡署副署長張忠龍證實進入苗栗外海領海內6浬。民進黨立委王美惠今天在內政委員會針對此議題質詢海巡署，列席的海巡署中部分署長王正信表示，3騷漁船從頭到尾都在雷達監控當中，當時因為海象太差撤回海巡艇，通報宜蘭艦趕往現場，隔天2艘漁船離開，1艘則遭宜蘭艦驅離。

王正信表示，當天上午7時3艘中國漁船進入12浬時，海巡署就已經全程監控，下午2時3艘漁船於進入到6浬，海巡署接到漁民報案後，派遣100噸海巡艇前往驅離，但海象惡劣，考量安全，要求海巡艇撤回，同時通報在西北海域執勤的宜蘭艦趕往現場驅離。隔天2艘漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的1艘漁船則遭宜蘭艦驅離。

此外，國民黨立委楊瓊瓔質詢中方清淤船現蹤金廈海域，現在到底能否進入？海委會副主委周美伍今天表示，岸水道疏濬是每3年一個周期，這次周期是2022年到2024年，是正常的疏濬。

周美伍也說，清淤船不是不行進入，但要經過報備，這次就是沒有報備，而我方驅離的同時，也告知對方，可以經由對方的管道，向金門航管單位報備。