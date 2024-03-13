為何建花東戰備跑道這麼重要？專家：這2座山脈是關鍵

因應中共軍力威脅，國防部評估後配合台9線縱谷段拓寬計畫，選定台東關山外環道升級為戰備跑道，近日引起話題。軍事專家說，「不建的話，台灣沒有一處機場或戰備跑道是安全的」。

空軍前副司令張延廷表示，依目前解放軍火箭武器裝備能力，台灣西部所有機場及花壇、民雄、麻豆、仁德和佳冬等戰備跑道都涵蓋在射程範圍內，兩岸若發生戰事，西部勢必首當其衝。

他說，東部在中央山脈屏障保護下衝擊較小，因此，國防部在戰略建軍調整評估後，開始計畫擬定東部興建一條戰備跑道，但遲遲都未下定論，直到台9線縱谷段拓寬計畫可望動工出現轉機。

張延廷表示，美軍也曾建議台灣，要在東部建戰備道才能因應未來戰事需求，畢竟中共海軍能力早已不同過去，尤其在東部海域演訓量能提升的情況下，東部機場都會在艦砲飛彈射程內。

他說，東部最重要的花蓮佳山及台東志航基地也是台灣空軍戰力保存反攻最後一道防線，一旦機場跑道毀了，花東戰備道格外重要，因為他有中央山脈和海岸山脈這2座天然屏障掩體保護。

張延廷表示，中央山脈高度平均介於2千至3千公尺，海岸山脈均於1千公尺左右，這對直射或曲射的砲彈或飛彈都有影響，更不用說會準確命中目標物，台灣這2座山脈絕對是戰事發生的關鍵。

至於為何選定台東關山作為戰備道，這是經國防部審慎的評估，因為往北池上、富里到光復，往南鹿野及卑南，無論是路段和周邊地理環境腹地，都不理想作為戰備道，只剩9公里筆直的關山段。

張延廷強調，說若兩岸大環境政治氛圍是朝向和平穩定，根本就不需要興建戰備道，若台灣民眾也全都認為兩岸要統一，那就不用蓋，反之，為了戰備需要，保障台灣安全，國防部勢必要興建。

另也有軍事專家表示，兩岸現階段不對等戰力持續加大，未來兩岸真發生戰事，對台灣確實很不利，不建的話，台灣沒有一處機場或戰備跑道是安全的，建軍備戰對台灣非常重要，不能忽視。