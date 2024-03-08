打掉越界無人機不是第一擊 邱國正：我扛責任

國防部長邱國正今早到立法院備詢，受訪時重申「第一擊」定義，稱金廈海域爭議事件限制水域等狀況，將納入國際武裝衝突法的交戰規則（ROE）討論，未來若有外來物逾越我方領空、領海，警告後若不配合，會有應對方法。

邱國正說明，改變「第一擊」的要件是2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後所做的調整。因為當時發覺有無人機在金門，我方沒有打，是礙於沒有依據，但有無人機要擊落的規定，只是並沒有很明確。

邱國正表示，因此後來他扛了責任，很明確的講是國防部權責，並修訂了；以前對方開槍、開砲第一擊後我方才進行反制，但無人機不是槍彈，如果無人機來了，我方把無人機打掉，不是第一擊，對方才是第一擊，「我們把這個界定清楚。」

邱國正表示，有立委提到ROE問題，SOP起碼要花點時間一步一步走，但ROE是一定會遇到的問題，現在已經在做，也會和立委說明，讓彼此步調一致。

ROE包括金廈海域爭議事件限制水域中嗎？邱國正指出，這也會列進去。現在狀況越來越多，不可能狀況發生後一一核對，發生後會加進來，先歸類後定調，往後發生狀況後才不會因為冗長報告程序，錯過突發狀況的即時處理，因此做這樣的調整。

台灣是否瀕臨戰爭邊緣？邱國正表示，不期望有任何事情發生，但層級不同。很多人說軍人要了解政治但不要去干預政治，所以考量事情沒有考量政治層面，要看的徵候和往下推展的狀況。自己完全是從軍事觀點來看事情。

兩岸情勢緊張，傳越來越多有錢人將15歲小孩送出國「閃兵」，邱國正今天重申，沒有管這個，開玩笑說「不要再講了，不然今天更睡不好了！」強調自己沒有管此事，不希望造成誤會。