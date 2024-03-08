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兩岸會否動武？ 邱國正：瀕臨這個狀況

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部長邱國正昨天表示，國軍已將「第一擊」的要件改變，只要是航空或海航的實體，逾越規矩，第一擊就會當作反制。記者林伯東／攝影
國防部長邱國正昨天表示，國軍已將「第一擊」的要件改變，只要是航空或海航的實體，逾越規矩，第一擊就會當作反制。記者林伯東／攝影

邱：兩岸狀況嚴峻 每天睡不好

金廈海域翻船事件，兩岸關係益發緊繃，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山日前稱「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」，引發關注。國防部邱國正昨天在立法院表示，就軍方著眼，已經瀕臨這個狀況，兩岸狀況很嚴峻，並坦言自己每天提心吊膽、睡不好，最近（海巡）追撞，狀況的確是很緊張，一個處理不當，他很擔憂擦槍走火，要「慎戰」，我方不宜貿然挑起任何戰端。

邱國正也表示，國軍已將「第一擊」要件改變，只要是航空或海航的實體，逾越了規矩，第一擊就會當作反制。

總統府並未回應邱國正的說法，資深國防官員表示，政府立場清楚堅定，信守承諾維持現狀，避免衝突發生，以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流，從軍事的角度思考，需要料敵從寬、禦敵從嚴，做到最充分準備，將持續與相關國家協力確保區域安全穩定，也希望中國能回到國際常軌，共同維持區域的和平穩定及繁榮發展。

圖為我軍演習海上聯合截擊作戰。本報資料照片
圖為我軍演習海上聯合截擊作戰。本報資料照片

海空實體越界 視為對方第一擊

邱國正昨天在立法院外交及國防委員會報告指出，第一擊規定，原本是讓國防部長決定反制的命令。第一擊不外乎是以槍、砲、飛彈反擊；但目前因應環境變化、灰色地帶的襲擾，因此不見得是開槍、開砲，只要是被界定為航空器材或海航實體，逾越規範、界線，就會將對方舉措當成發起的第一擊。對方既然發起第一擊，我方就有權力針對敵方第一擊加以反制，「我們沒有第一擊的問題，只有反制的問題」。

國民黨立委羅智強詢問邱國正，兩岸是否有趙春山所說的動武跡象？邱國正表示，按照常理，敵意螺旋升高後，萬一擦槍走火，雖然再克制，但誰都不敢保證，「就像海巡執法，不願意發生、但畢竟碰到，就會提升危機」，起了戰端並不意外，不樂見，但要努力防備。

邱：講出不承認中線 危機升高

邱國正說，他多年看這個狀況，內心的衡量比較，以前對岸沒有講不承認海峽中線，現在講出來，就是危機升高，還有共軍空中或海航出海兵力、頻次、距離等，國防部強化戰備，但總之是不宜貿然挑起任何戰端，這是共識。

國民黨立委賴士葆問，兩岸關係緊張到什麼程度？邱國正坦言，兩岸狀況很嚴峻，他每天提心吊膽，最近追撞事件，狀況的確很緊張，他擔憂擦槍走火，夜不成眠。賴士葆說，他研判中共近期不會打，不需太緊張。邱國正說，「我就是緊張啊！今天若國防部長一點都不緊張，立委就要緊張了。」他強調此話沒有戲謔性質。

國防部 海峽中線 海巡 羅智強 賴士葆 邱國正 金廈海域 飛彈

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