觀察站／台海研判矛盾 蔡政府令人難安

金廈海域爭端兩岸協商破裂之際，國防部長邱國正昨在立法院答詢時又釋出兩個訊息，其一是兩岸情勢嚴峻，甚至已瀕臨動武狀況；其二是國軍已改變「第一擊」的反制要件；正值新舊政府交替之際，邱國正到底是「失言」或是拋開包袱「說真話」，民進黨政府有必要進一步向國人釋疑。

從先前的赴陸禁團令，到大陸漁船在金廈海域翻船二死事件，歷經十五度協商談判，最後依舊宣告破局，都不難看出兩岸關係緊張，雙邊敵意螺旋持續上升。

金廈海域爭端延燒，日前陪同國民黨副主席夏立言訪陸的學者趙春山返台後示警，此次大陸行他感受到兩岸關係前所未有的差，比一九九六年台海危機、前年裴洛西訪台時更為嚴峻，趙還表示若大陸要對台動武，他一點也不驚訝。

趙春山的親藍背景，或許有人會貼他標籤認為他危言聳聽；但邱國正作為國防部長，公開在國會表示，兩岸當前局勢「一個處理不當，很擔心擦槍走火」，「起了戰端就不意外」，他每天「提心吊膽」等說法，勢必引發社會高度關注，擔心兩岸是否瀕臨戰爭。

與此同時，邱國正昨天還宣示，國軍「第一擊」的反制已改變定義，從過去對槍砲飛彈的反擊，改變為只要是航空或海航實體越界，就會發起第一擊。民進黨執政八年來，兩岸關係惡化，共機、共艦擾台頻繁，國軍現又調整第一擊的反制內涵，萬一擦槍走火，難保戰事不會一觸即發。

美智庫報告今年連續四年將台海危機列為第一級風險，台海火藥庫會否爆發，全球高度關注。國安會秘書長顧立雄日前才說，「新的一年，國家安全可控」。國防部長邱國正卻坦言日夜擔憂兩岸擦槍走火，為此難以入眠。邱國正在國會殿堂傳遞兩岸「瀕臨」戰事的資訊，示警意味濃厚，總統府和國安高層噤聲不語。國安會和國防部的台海情勢研判竟出現雙標，蔡政府的國安，真令國人很不安。