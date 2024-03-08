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花蓮新城海灘射擊訓練 地方大反彈 軍方取消

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部預計本月14日花蓮縣新城鄉康樂村海岸實施T-91步槍輕兵器對海射擊訓練。事先未知會新城鄉公所，挨批不尊重，又因鄰近七星潭海域，地方憂心嚇跑觀光客，反彈聲浪強烈，軍方昨天拜會鄉公所表示，全力配合地方發展，取消對海射擊訓練。

軍方上月以電話、App私下邀約地方民代會勘，本月初才行文鄉公所要求「配合」，讓鄉長何禮臺極度不滿，前天緊急邀花防部少將參謀長賴政豐出席與地方溝通，何禮臺批軍方不尊重地方，並表示當地已有7家觀光飯店有意進駐投資，若軍方畫靶場，實施常態性射擊演訓，將扼殺地方觀光發展。

賴政豐將地方意見帶回與指揮官俞文鎮說明後，昨天率同政戰主任謝子偉，再度到鄉公所拜會說明。賴政豐說，在各地找野戰靶場實施射擊訓練是國軍訓練的政策，但一定會在考量安全、尊重地方意見，並取得地方支持原則下進行，這次因未能取得共識，暫緩訓練，不管到任何地點訓練，都一定會先取得共識再進行。

謝子偉說，會勘前沒有做好聯繫，表示康樂海灘不是常態性靶場，也不是既定設施，未來持續與地方溝通。

何禮臺表示，康樂海灘鄰近七星潭海域，是花蓮的熱門景點，若軍方未來常態性在康樂海邊實施實彈演習，每天槍聲四起，會有噪音等疑慮，也會嚇跑觀光客，感謝軍方傾聽民意，期盼未來軍方有訓練等需求，都可先與公所及地方溝通，鄉公所也願意當橋梁，在不影響鄉民居住品質下，全力配合協助溝通。

何禮臺 國軍 演習 花蓮 飯店

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