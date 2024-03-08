花蓮新城海灘射擊訓練 地方大反彈 軍方取消

金廈海域翻船事件，兩岸關係益發緊繃，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山日前稱「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」，引發關注。國防部長邱國正昨天在立法院表示，就軍方著眼，已經瀕臨這個狀況，兩岸狀況很嚴峻，並坦言自己每天提心吊膽、睡不好，最近（海巡）追撞，狀況的確是很緊張，一個處理不當，他很擔憂擦槍走火，要「慎戰」，我方不宜貿然挑起任何戰端。

2024-03-08 01:08