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國防部：漢光40號電腦輔助指揮所演習 延長為8天7夜

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正明日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報系資料照
國防部長邱國正明日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報系資料照

國防部宣布，為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾台模式與敵可能行動，國軍今（2024）年「漢光40號」電腦輔助指揮所演習，攻防對抗推演將從過去的5天4夜，延長為8天7夜，以驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序。

過去國軍漢光演習不管兵棋推演或實兵為期都是5天4夜，在美軍觀摩團參與下，一星期內就完成操演，星期一演習自人員緊急召回的閃光操演開始後，星期五上午就進入尾聲。今年將是首度把兵棋攻防延長。

國防部長邱國正明(7)日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送抵立法院。報告表示，當前中共持續對台操作機艦侵擾、網路攻擊、認知作戰及施放空飄氣球等灰色地帶威脅， 並提升軍事威懾力度；而國軍持續保持每日24小時應變警覺，運用聯合情監偵達成早期預警，適切派遣偵巡艦、戰機及防空飛彈進行監控、追瞄、強制驅離等多重反制手段，於海峽中線及我防空識別區應處共軍襲擾，維護我領空、領海安全及捍衛主權完整。

國防部表示，為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾台模式與敵可能行動，完成「漢光40號」電腦輔助指揮所演習想定場景設計；另運用「聯合戰區層級模擬」系統，規劃8天7夜攻防對抗推演，以驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序，並磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計畫作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。

國防部說，配合漢光實兵演習，今年「同心34號演習」將依戰力保存、整體防空、聯合截擊及國土防衛等各階段想定，有效結合關鍵基礎設施防護等課目，協同憲、警、消及民防團隊驗證全民防衛動員演練；另「自強40號演習」同步實施軍、公需簽證徵購、徵用作業及生產轉換令下達，以民間車機、物資報到、軍需工業緊急生產、修護作業及軍民戰傷救護等演練為重點，藉驗證民、物力動員能量，持續提升各部會整備效能，以強化全民防衛韌性。

國軍 國防部 漢光演習

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