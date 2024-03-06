國防部：漢光40號電腦輔助指揮所演習 延長為8天7夜

國防部宣布，為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾台模式與敵可能行動，國軍今（2024）年「漢光40號」電腦輔助指揮所演習，攻防對抗推演將從過去的5天4夜，延長為8天7夜，以驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序。

過去國軍漢光演習不管兵棋推演或實兵為期都是5天4夜，在美軍觀摩團參與下，一星期內就完成操演，星期一演習自人員緊急召回的閃光操演開始後，星期五上午就進入尾聲。今年將是首度把兵棋攻防延長。

國防部長邱國正明(7)日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送抵立法院。報告表示，當前中共持續對台操作機艦侵擾、網路攻擊、認知作戰及施放空飄氣球等灰色地帶威脅， 並提升軍事威懾力度；而國軍持續保持每日24小時應變警覺，運用聯合情監偵達成早期預警，適切派遣偵巡艦、戰機及防空飛彈進行監控、追瞄、強制驅離等多重反制手段，於海峽中線及我防空識別區應處共軍襲擾，維護我領空、領海安全及捍衛主權完整。

國防部表示，為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾台模式與敵可能行動，完成「漢光40號」電腦輔助指揮所演習想定場景設計；另運用「聯合戰區層級模擬」系統，規劃8天7夜攻防對抗推演，以驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序，並磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計畫作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。

國防部說，配合漢光實兵演習，今年「同心34號演習」將依戰力保存、整體防空、聯合截擊及國土防衛等各階段想定，有效結合關鍵基礎設施防護等課目，協同憲、警、消及民防團隊驗證全民防衛動員演練；另「自強40號演習」同步實施軍、公需簽證徵購、徵用作業及生產轉換令下達，以民間車機、物資報到、軍需工業緊急生產、修護作業及軍民戰傷救護等演練為重點，藉驗證民、物力動員能量，持續提升各部會整備效能，以強化全民防衛韌性。