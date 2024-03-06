唯一軍系立委陳永康 首發質詢獨白關切強化榮醫戰傷醫療

國民黨「軍系」不分區立委陳永康上午首度站上質詢台表示，國家嚇阻力量不僅止於建立在軍事上，最重要的一環則是社會堅韌性。他以俄烏、以哈戰爭為例說，不要滿足於我們買了多少飛機、飛彈、戰車、軍艦，真正的關鍵是強化榮民醫院，建立醫院備便ICU、血漿、人工皮、麻醉劑的長程計畫，建立能因應戰爭衝突的國家醫療體系。

退輔會主委馮世寬上午率官員在立法院外交及國防委員會進行業務報告，海軍出身、曾任國防部副部長的陳永康質詢時表示，他過去在馮世寬麾下，在馮的指導下對兩岸情勢區域安全建立起邏輯框架與分析方法。他隨後聲明不需官員回應，他以獨白方式說明他對退輔會業務的關切。

陳永康說，國家嚇阻力量不僅止於建立在軍事上，最重要的一環則是社會堅韌性，退輔會在社會堅韌性上扮演重要角色，今日兩岸情勢雖然嚴峻，但尚可控制，無奈我方缺乏從上到下政策的指導，跨部會協調困難，其中唯有退輔會與國防部在融合分工上做得最好。

他說，俄烏戰爭已打了741天，以哈戰爭則已持續150天，如果未來戰爭發生，就國軍來看，有一項需要退輔會強化協助，就是戰傷醫療。而有人說今日烏克蘭、明日台灣，這個例子完全錯誤，烏克蘭的面積是台灣的16.725倍，人口則僅1.9倍，烏國幅員廣大，難民可以轉移撤離到歐洲，如果我們用以哈衝突在加薩走廊現在的死亡人數，已超過三萬人，受傷人數超過七萬，已遠遠超過我國醫療體系承受度。

陳永康建議，未來在國軍戰備提升或動員時，希望榮民醫院的病床及至加護病床，能夠逐漸提升，而這是要慢慢投資，但必須同步推進，以國軍醫院與軍醫體系，拿以哈衝突來講，已超出負荷，所以社會堅韌性包括能源、油氣與電網，最重要的就是醫療體系。

他說，希望國軍在努力強化戰傷醫療同時，醫院在ICU、血漿、人工皮、麻醉劑的備便，須有長程計畫。八年前的八仙樂園粉塵爆，499名傷患，就將北部醫院完全癱瘓，此例給台灣很好的經驗教訓，不要滿足於買了多少飛機、飛彈、戰車、軍艦，真正的關鍵，是退輔會為社會上重要支柱，也就是強化榮民醫院。