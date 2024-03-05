影／陸方拒收10萬人民幣撫慰金？海巡署分署長：家屬希望透過紅會轉交

陸船案持續延燒，陸方家屬下午搭小三通船班先行返陸，並拒收海巡署的慰問金。海巡署分署長陳泗川澄清，這是海巡署的一個心意，跟正在談的賠償或撫慰金等都不一樣，每位金額是10萬元人民幣，雖然家屬沒有收，但有說希望透過紅十字會來轉交；未來也都有保留聯繫管道，不希望談判協商大門關上。

家屬今返陸前先赴當地殯儀館上香，並於接受聯訪時難掩哀傷批評，台方沒人願意承擔，連基本的道歉都沒有；家屬團團長李朝暉則說，15天過去了，台方依然沒有令人信服的說明，且謊話連篇，根本沒有誠意，家屬們也沒必要繼續留下，也不接受海巡署撫慰金。

陳泗川今也到場陪同家屬上香，並於碼頭接受媒體聯訪時回應，雖然事情還沒有談成，但基於對家屬的關懷，今天還是代表海巡署致贈家屬慰問金，希望能在家屬們回去時至少解決一些目前的困境。

陳泗川說，這跟原本在談的賠償金、撫慰金、撫卹金都不一樣，也沒有關聯，這純粹是海巡署的一個心意、對家屬的關懷，台灣人都是這樣，算是一種慰問金；每位金額是給予十萬元人民幣，雖然家屬沒有收，但有說希望透過紅十字會來轉交。

有關昨天開會情況，以及家屬抨擊沒有音訊。陳泗川表示，只有彼此稍微聊一下自己的感受，海巡署不評論；不會沒有音訊，都繼續在處理，下一步也有保留聯繫管道，不希望談判協商的大門會關閉。