快訊

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

等不到道歉…陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批海軍陸戰隊新兵入伍 展開一年軍旅生活

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男點名確認後立刻理光頭，準備展開軍旅生活。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男點名確認後立刻理光頭，準備展開軍旅生活。記者劉學聖／攝影

一年制義務役今年元月上路，第一年預計徵集九一二七人，繼首梯陸軍役男在一月底展開八周入伍訓練後，今天上午首梯一年制海軍陸戰隊新兵也到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男陸續搭乘遊覽車到達營區門口，點名確認後立刻理光頭換軍服接裝備，也正式展開為期一年的軍旅生涯。

屏東龍泉新訓中心今天上午陸續由遊覽車載來新入伍的新兵，有些人已經先理好光頭，在確認身分後立即針對隨身物品進行安檢，軍方緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，軍方表示，因應義務役接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。報到後陸續分發各式軍服與軍靴跟防護頭盔、戰鬥背心等戰鬥個裝，未來的入伍訓練也必須達到期末鑑測合格標準，才能領取薪資加給。

軍方表示，新制役男八周入伍訓練，軍紀教育課程由二小時調整為四小時；法紀教育則由入伍報到一周內授課，調整為入伍當日實施。除課程調整外，另新增軍人職責宣示，告知由民轉軍的軍人職責所在，以建立役男軍法紀觀念；部隊同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，如肇生違法案件，將速查嚴辦，請求法院從重量刑。

海軍陸戰隊新兵未來的入伍訓練必須達到期末鑑測合格標準，例如三千公尺跑步需在18分45秒內才能領取薪資加給。記者劉學聖／攝影
海軍陸戰隊新兵未來的入伍訓練必須達到期末鑑測合格標準，例如三千公尺跑步需在18分45秒內才能領取薪資加給。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男換上軍服後，也正式展開為期一年的軍旅生涯。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男換上軍服後，也正式展開為期一年的軍旅生涯。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男點名確認後立刻理光頭換軍服接裝備，也正式展開為期一年的軍旅生涯。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男點名確認後立刻理光頭換軍服接裝備，也正式展開為期一年的軍旅生涯。記者劉學聖／攝影
軍方安排的役男受訪者施以勒。記者劉學聖／攝影
軍方安排的役男受訪者施以勒。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，換裝後的役男認真聽榮長官說明入營相關事項。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，換裝後的役男認真聽榮長官說明入營相關事項。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，軍方緝毒犬針對役男背包進行嗅覺巡查。記者劉學聖／攝影
首梯一年制海軍陸戰隊新兵今天到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，軍方緝毒犬針對役男背包進行嗅覺巡查。記者劉學聖／攝影
軍方安排的役男受訪者江士翔。記者劉學聖／攝影
軍方安排的役男受訪者江士翔。記者劉學聖／攝影

屏東 役男 軍人

延伸閱讀

影／海軍1年期義務役今入伍 台海情勢緊張 役男：不擔心可能上戰場

男神雙雙當兵去！宋江、黃旼炫入伍時間點曝光

新兵入伍7天打中士副班長 遭連長當場壓制送辦

BTS V自曝入伍後胖十公斤！RM加入軍樂隊帥照曝光

相關新聞

影／陸方拒收10萬人民幣撫慰金？海巡署分署長：家屬希望透過紅會轉交

陸船案持續延燒，陸方家屬下午搭小三通船班先行返陸，並拒收海巡署的慰問金。海巡署分署長陳泗川澄清，這是海巡署的一個心意，跟...

首批海軍陸戰隊新兵入伍 展開一年軍旅生活

一年制義務役今年元月上路，第一年預計徵集九一二七人，繼首梯陸軍役男在一月底展開八周入伍訓練後，今天上午首梯一年制海軍陸戰...

影／海軍1年期義務役今入伍 台海情勢緊張 役男：不擔心可能上戰場

國軍今年起調整兵役制度恢復1年期義務役徵集，海軍首梯役男今入營接受入伍訓練，一輛輛遊覽車載役男進入海軍陸戰隊新兵訓練中心...

陸3艘海警船闖東部海域...沒監控？ 海巡署：派南投艦、通報海軍

有媒體報導，大陸3艘3450噸級以上的海警船，2月27日直接駛入我東部24浬鄰接區海域，海巡署當下卻沒有任何海巡艇前往，...

台美教育倡議高層對話 AIT：雙方著重語言教育

美國在台協會（AIT）與外交部舉行台美教育倡議第四次高層對話。AIT表示，雙方藉此次對話重申了深化國際教育合作的承諾，著...

兩岸敵意螺旋升高 邱國正：我怎麼不擔憂？

國防部長邱國正今早到立法院備詢，受訪時表示，國軍訓練、建軍都會因應敵情變化做調整，坦言擔憂兩岸敵意螺旋升高；外傳邱國正因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。