聽新聞
test
0:00 / 0:00
首批海軍陸戰隊新兵入伍 展開一年軍旅生活
一年制義務役今年元月上路，第一年預計徵集九一二七人，繼首梯陸軍役男在一月底展開八周入伍訓練後，今天上午首梯一年制海軍陸戰隊新兵也到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男陸續搭乘遊覽車到達營區門口，點名確認後立刻理光頭換軍服接裝備，也正式展開為期一年的軍旅生涯。
屏東龍泉新訓中心今天上午陸續由遊覽車載來新入伍的新兵，有些人已經先理好光頭，在確認身分後立即針對隨身物品進行安檢，軍方緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，軍方表示，因應義務役接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。報到後陸續分發各式軍服與軍靴跟防護頭盔、戰鬥背心等戰鬥個裝，未來的入伍訓練也必須達到期末鑑測合格標準，才能領取薪資加給。
軍方表示，新制役男八周入伍訓練，軍紀教育課程由二小時調整為四小時；法紀教育則由入伍報到一周內授課，調整為入伍當日實施。除課程調整外，另新增軍人職責宣示，告知由民轉軍的軍人職責所在，以建立役男軍法紀觀念；部隊同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，如肇生違法案件，將速查嚴辦，請求法院從重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言