首批海軍陸戰隊新兵入伍 展開一年軍旅生活

一年制義務役今年元月上路，第一年預計徵集九一二七人，繼首梯陸軍役男在一月底展開八周入伍訓練後，今天上午首梯一年制海軍陸戰隊新兵也到屏東龍泉新兵訓練中心進行入伍訓練，來自全省的役男陸續搭乘遊覽車到達營區門口，點名確認後立刻理光頭換軍服接裝備，也正式展開為期一年的軍旅生涯。

屏東龍泉新訓中心今天上午陸續由遊覽車載來新入伍的新兵，有些人已經先理好光頭，在確認身分後立即針對隨身物品進行安檢，軍方緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，軍方表示，因應義務役接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。報到後陸續分發各式軍服與軍靴跟防護頭盔、戰鬥背心等戰鬥個裝，未來的入伍訓練也必須達到期末鑑測合格標準，才能領取薪資加給。