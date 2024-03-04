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台船董座：海鯤艦泊港測試時間排程至4月底

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台船董事長鄭文隆今天接受寶島聯播網訪問。圖/取自寶島聯播網直播畫面
台船董事長鄭文隆今天接受寶島聯播網訪問。圖/取自寶島聯播網直播畫面

潛艦國造原型艦海鯤艦日前順利移置到高雄台船乾塢，準備進行泊港測試，台船董事長鄭文隆今天接受電台訪問表示，台船將泊港測試時程排到4月底。至於第二艘艦何時可啟造？鄭文隆說，要等待政策確定，但他期望基於造艦人才與資源確保，不要浪費時間。

鄭文隆受訪表示，海鯤艦的泊港測試，雖說測試安全第一、沒有時間表，但總會排一個時間表，台船排到4月底，2月到4月是第一階段，要浮水、裝電瓶等。

鄭文隆說，接下來的海試，項目有31大項，簡單而言是浮航測試、淺水測試、深水測試；而為了要讓此事順利，在這個程序中併入操雷測試。相關測試以潛艦本身動力實施，原泊港測試各要項，現在都要重新去檢視，包括動力、聲音、呼吸系統、水電、油氣等。這個程序全部結束，就可以交船。

他說，海軍程序嚴謹，海鯤艦建監造過程有監造主，由海發中心派遣，監造主也有一批國外專家檢視，台船在建造過程也有一批顧問在幫他們看，交船前海軍也有一個很高層次、直屬海軍司令主持檢驗，過程嚴格，全部通過即可交船。

至於第二艘何時可啟造？鄭文隆說，從台船或造船界角度來看，最重視的是人才，台船有5個大廠房，製造與組裝兩個廠房，前者其實完成壓力殼後，已空置停工達22個月，何時可復工，要待後續艦的決策出現，而錢也要出現，至少政策要確定起造，或有先期經費，總之這段時間不要浪費，人才也要不能因此散掉，否則人才會被挖走。

海軍 海鯤 潛艦

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