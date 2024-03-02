岸基飛彈結合光六快艇 海軍編組「濱海作戰指揮部」

聯合報／ 記者程嘉文
海軍的陸基機動雄三超音速反艦飛彈。圖／國防部
海軍的陸基機動雄三超音速反艦飛彈。圖／國防部

強化反艦飛彈火網，迫使共軍船團難以接近台灣，是海軍近年建軍重點方向。為此海軍計畫持續擴編海鋒（岸基飛彈）大隊，並打算進一步調整部隊編制，成立與艦隊指揮部平行，同為中將主官的「濱海作戰指揮部」，統一指揮岸基反艦飛彈，以及功能角色類似的飛彈快艇各中隊。

海軍海鋒大隊原本擁有6個固定陣地中隊、1個機動中隊，使用雄風二型飛彈。隨著敵情需求，持續新編成機動中隊，原先的固定中隊，也增設機動發射車組。彈種方面包括雄二與雄三飛彈，以及美方出售的RGM-84魚叉飛彈，此外在「海空戰力提升計畫」特別預算中，也包括增程型的雄三飛彈。

由於飛彈中隊持續編成，已經超過一個大隊的規模，去年中海軍成立海鋒第二大隊，今年底預計將成立第三大隊。從美方軍售與我方自製的規模來看，未來大隊數可能繼續增加。

官員透露，規劃中新成立的的濱海作戰指揮部，除了包括各海鋒大隊之外，也將目前隸屬131艦隊的3個光華六號飛彈快艇中隊（番號為1、2、5）編入。因為飛彈快艇也是在近岸水域作戰，與岸基飛彈的角色相同，都是接受岸上觀通系統提供目標資訊，遏止敵人艦艇接近我方近海。另外，海洋監偵指揮部下轄的各雷達站，本來就有導引指揮飛彈快艇或海鋒飛彈車攻擊目標的任務，也會一併移撥。

不過官員也指出，相關的編裝調整，仍屬規劃階段，在新任總統賴清德上任並且核可之後，才會正式開始動作。

海軍 軍售 雄三飛彈

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