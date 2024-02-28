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傳高層要求海鯤 加速港試海試

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
首艘國造潛艦海鯤號（右）昨天上午由拖船拖往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程意外與台船正在新建的潛艦救難艦、編號571的大武軍艦（左）合體。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦海鯤號（右）昨天上午由拖船拖往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程意外與台船正在新建的潛艦救難艦、編號571的大武軍艦（左）合體。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤軍艦昨天移置，全艦亮相，引發外界關注。傳高層要求海鯤艦加速實施泊港測試（HAT）、海上測試（SAT），由海軍司令部在今年五二○前編列首艘量產艦預算案，但遭海軍司令唐華反對，堅持必須在海鯤艦順利完成海上測試後，再行編列後續艦預算。

海軍司令部昨僅稱，已於本月十九日對外表示海鯤艦沒有在今年五月廿日前交艦規畫。台船公司則表示，在台船董事長鄭文隆及海昌計畫專案召集人黃曙光諮委帶隊下，昨完成海鯤軍艦浮船測試作業，順利將原型艦從台船封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢，將在乾塢進行電瓶與主機等動力系統調校與泊港測試後，進入下一階段海上測試。

對於海鯤艦亮相浮水，專家提醒，台船建造船殼技術沒問題，但重點在於艦體後續完成裝備艤裝後的港試與海試，是否能達到海軍作戰需求。

前海軍潛艦軍官王志鵬表示，該艦未來即將實施的傾側測試，須待全船桅桿、電瓶等裝備到位，並將燃油、淡水、充電加到標準值，才能進行有意義的下水測試。觀察海鯤艦外觀，可目擊自動誘標系統預留孔、國造車葉比例稍小，以及高轉速車葉有噪音較大疑慮；未來港測到海試完成，至少需近一年時間。

前海軍成功艦長黃征輝則表示，台船確有能力完成海鯤艦外殼建造，但難處在於要在緊密艦體裝設大批管制裝備，這些裝備是否合格？海鯤艦的完成度，去年根本未達「下水」標準，舉行儀式後，待在海昌廠五個月，也都未碰到水，這在國際上很罕見；海鯤艦有許多奇奇怪怪的問題，主事者始終宣稱建造過程合格順利，但萬事都要回歸到全艦是否符合海軍作戰需求。

海軍司令部 海鯤 潛艦

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