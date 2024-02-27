台船：完成海鯤軍艦浮船測試作業 水密艙壓重量皆符設計標準

首艘國造潛艦「海鯤號」進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，以及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面，由於潛艦碰觸海水導致外板有鹽分，因此入塢後首先由台船防蝕小組以淡水進行「洗水」，再接續進行HAT測試項目。

2024-02-27 16:36